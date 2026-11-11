Ριτσώνα: Ζωοκλοπή-μαμούθ - Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηνοτροφική μονάδα

Snapshot Έγινε κλοπή 850 αρνιών από την κτηνοτροφική μονάδα του Αποστόλη Κυλερτζή στη Ριτσώνα.

Τα αρνιά αφαιρέθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημιά πάνω από 65.000 ευρώ.

Ο κτηνοτρόφος απουσίαζε μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που εμπόδισε την έγκαιρη παρέμβασή του.

Η υπόθεση ερευνάται από τις Αστυνομικές Αρχές της Εύβοιας για τον εντοπισμό των δραστών και των συνθηκών της κλοπής. Snapshot powered by AI

Συναγερμό έχει σημάνει στις Αρχές της Εύβοιας η κλοπή 850 αρνιών από γνωστό επιχειρηματία της περιοχής. Ο κτηνοτρόφος Αποστόλης Κυλερτζής κατήγγειλε τα διαδοχικά συμβάντα στις αστυνομικές Αρχές, ισχυριζόμενος ότι άγνωστοι του έκλεψαν 850 αρνιά από την κτηνοτροφική του μονάδα στην Ριτσώνα.

Σύμφωνα, με όσα κατήγγειλε ο κτηνοτρόφος οι δράστες φέρεται να απέσπασαν, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, περισσότερα από 850 αρνιά από τη μονάδα του, προκαλώντας του μεγάλη οικονομική ζημιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, ξεπερνά τις 65.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε επίσης ότι απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που δεν του επέτρεψε να παρέμβει εγκαίρως. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.