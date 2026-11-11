 Θεσσαλονίκη: Ανήλικος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ

Snapshot Ένα ανήλικο παιδί περίπου 7 ετών παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Το ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη και Αμασίας γύρω στις 16:00.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, ΕΚΑΒ και πυροσβεστική, αλλά το παιδί απεγκλωβίστηκε από πολίτες πριν την επέμβαση της πυροσβεστικής.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς με κακώσεις κεφαλής. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένα ανήλικο παιδί περίπου 7 χρονών εγκλωβίστηκε κάτω από αστικό λεωφορείο.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε το ανήλικο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ όχημα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας, δυνάμεις του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του παιδιού. Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς απεγκλωβίστηκε από πολίτες. Το 10χρονο μεταφέρθηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.