Κρήτη: Έρευνα από το ΚΤΕΛ μετά την καταγγελία για τους μαθητές

Αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσε ένα περιστατικό με μαθητές στα Χανιά, όπου επέστρεφαν από την πόλη προς τα Άπτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς προχώρησαν σε καταγγελία, αφού ο οδηγός του υπεραστικού ΚΤΕΛ δεν αποβίβασε τα παιδιά στην πλατεία των Απτέρων αλλά σε σημείο κοντά στον Στύλο Αποκορώνου.

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