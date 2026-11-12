Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α)
    Παπαζαχαρίου και Παρνασσού
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
    Παπαναστασίου και Νίκης
  • ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
    Κορώνης και Σοφ. Βενιζέλου
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