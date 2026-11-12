Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|12/11/2026 6:30:00 πμ
|12/11/2026 5:30:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ - ΚΑΛΒΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ
|502
|Κατασκευές
|12/11/2026 7:30:00 πμ
|12/11/2026 7:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΖΑΓΟΡΙΩΝ έως κάθετο: ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΜΕΡΤΖΗ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ
|1296
|Κατασκευές
|12/11/2026 7:30:00 πμ
|12/11/2026 7:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΣΚΑ απο κάθετο: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΔΕΜΕΡΤΖΗ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΡΗ απο κάθετο: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΔΕΜΕΡΤΖΗ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΔΕΜΕΡΤΖΗ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: Μ.ΒΟΔΑ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ
|1296
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 10:00:00 πμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΠΡΙΑΜΟΥ - ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ
|503
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ απο κάθετο: Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΠΡΑΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1256
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ 21 έως κάθετο: ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1247
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΠΡΑΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1244
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1219
|Λειτουργία
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1219
|Λειτουργία
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 40 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 15, 17, 24 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ 40 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ 1, 3, 5, 9, 15, 17, 21 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΕΡΑΤΟΥΣ 21 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1549
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 1:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ, ΛΕΩΦ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΙΚΗ
|1782
|Λειτουργία
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 1:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΡΑΝΤΙΟΥ.
|1787
|Λειτουργία
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 2:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΧΕΙΛΑΚΗ - ΑΓ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ - ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΝΙΟΒΗΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΚΙΑΦΑΣ - ΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ - ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ.
|177
|Λειτουργία
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΤΑΞΙΟΥ, ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΚΕΛΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|752
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 3:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΕΙΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΖΑΜΠΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΝΕΓΡΗ ΩΚΙΩΝΟΣ, ΚΑΚΚΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΕΝΙΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΙΚΑΡΟΥ.
|1783
|Λειτουργία
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΑΘΗΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΔΙΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΣΚΟΥΦΑ - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΥ
|501
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΑΘΗΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΔΙΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΣΚΟΥΦΑ - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΥ
|501
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|572
|Λειτουργία
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΤΕΡΛΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΣΑΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΚΚΑ, ΘΗΣΕΩΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΑΠΟ ΘΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.
|753
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΩΣ ΣΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ.
|754
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:00:00 πμ
|12/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΑΜΦΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|755
|Κατασκευές
|12/11/2026 8:30:00 πμ
|12/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΥΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΟΡΦΕΩΣ 21 - 23 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ 6 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ 7 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΧΑΡΙΤΩΝ έως κάθετο: ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ 10 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
|1555
|Κατασκευές
|12/11/2026 9:00:00 πμ
|12/11/2026 12:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
|ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|2755
|Λειτουργία
|12/11/2026 9:00:00 πμ
|12/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 39 - 41από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1551
|Κατασκευές
|12/11/2026 9:00:00 πμ
|12/11/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΖΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1550
|Κατασκευές
|12/11/2026 9:30:00 πμ
|12/11/2026 1:30:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΠΙΕΡΙΑΣ - ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ
|504
|Κατασκευές
|12/11/2026 12:00:00 μμ
|12/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝ0 - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|573
|Λειτουργία
|12/11/2026 2:00:00 μμ
|12/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΔΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1245
|Κατασκευές
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