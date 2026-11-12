Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (12/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

12/11/2026 6:30:00 πμ12/11/2026 5:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥ3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ - ΚΑΛΒΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ502Κατασκευές
12/11/2026 7:30:00 πμ12/11/2026 7:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:Λ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΖΑΓΟΡΙΩΝ έως κάθετο: ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΜΕΡΤΖΗ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ1296Κατασκευές
12/11/2026 7:30:00 πμ12/11/2026 7:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΣΚΑ απο κάθετο: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΔΕΜΕΡΤΖΗ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΡΗ απο κάθετο: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΔΕΜΕΡΤΖΗ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΔΕΜΕΡΤΖΗ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ απο κάθετο: Λ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: Μ.ΒΟΔΑ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ1296Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 10:00:00 πμΙΛΙΟΥΠΡΙΑΜΟΥ - ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ503Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ απο κάθετο: Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΠΡΑΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1256Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ 21 έως κάθετο: ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1247Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΠΡΑΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1244Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1219Λειτουργία
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΣΑΡΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1219Λειτουργία
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 40 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΛΗΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 15, 17, 24 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΝΑΥΠΛΙΟΥ 40 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ 1, 3, 5, 9, 15, 17, 21 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΕΡΑΤΟΥΣ 21 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1549Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 1:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ, ΛΕΩΦ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΙΚΗ1782Λειτουργία
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 1:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΡΑΝΤΙΟΥ.1787Λειτουργία
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 2:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΓ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΧΕΙΛΑΚΗ - ΑΓ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ - ΘΕΟΛΟΓΟΥ - ΝΙΟΒΗΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΚΙΑΦΑΣ - ΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ - ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ.177Λειτουργία
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΤΑΞΙΟΥ, ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΚΕΛΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.752Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 3:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΕΙΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΖΑΜΠΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΝΕΓΡΗ ΩΚΙΩΝΟΣ, ΚΑΚΚΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΒΕΝΙΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΙΚΑΡΟΥ.1783Λειτουργία
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 3:00:00 μμΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΑΘΗΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΔΙΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΣΚΟΥΦΑ - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΥ501Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 3:00:00 μμΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΑΘΗΝΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΔΙΟΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΣΚΟΥΦΑ - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΕΜΜ.ΞΑΝΘΟΥ501Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.572Λειτουργία
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΑΤΕΡΛΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΣΑΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 4:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΚΚΑ, ΘΗΣΕΩΣ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΑΠΟ ΘΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.753Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 4:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΩΣ ΣΤΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ.754Κατασκευές
12/11/2026 8:00:00 πμ12/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΑΜΦΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.755Κατασκευές
12/11/2026 8:30:00 πμ12/11/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΥΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΟΡΦΕΩΣ 21 - 23 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ 6 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ 7 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΧΑΡΙΤΩΝ έως κάθετο: ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ 10 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ1555Κατασκευές
12/11/2026 9:00:00 πμ12/11/2026 12:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΙΑΝΙΑΣΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ2755Λειτουργία
12/11/2026 9:00:00 πμ12/11/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ έως κάθετο: ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 39 - 41από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1551Κατασκευές
12/11/2026 9:00:00 πμ12/11/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΖΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1550Κατασκευές
12/11/2026 9:30:00 πμ12/11/2026 1:30:00 μμΙΛΙΟΥΠΙΕΡΙΑΣ - ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΟΣ504Κατασκευές
12/11/2026 12:00:00 μμ12/11/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝ0 - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.573Λειτουργία
12/11/2026 2:00:00 μμ12/11/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΔΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1245Κατασκευές
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Τα 56 έφτασαν τα «εγκαταλελειμμένα» παιδιά στο Νοσοκομείο Παίδων: Εκεί μεταφέρθηκε και η τρίτη ανήλικη που βρισκόταν σε καθεστώς «Προστατευτικής Φύλαξης»

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

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