Χαμός σε γειτονιά της Λάρισας: Ιερέας ήρθε στα... χέρια με κατοίκους

Snapshot Ένα επεισόδιο σημειώθηκε στη συνοικία Ιπποκράτη της Λάρισας μεταξύ κατοίκων και ιερέα από την ενορία του Αγίου Χαράλαμπου.

Ο ιερέας κλείδωσε την είσοδο ιδιωτικού παρεκκλησίου επί της οδού Ηρακλείδου, που προηγουμένως ήταν προσβάσιμο για τους περίοικους.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αναστάτωση και ένταση μεταξύ των κατοίκων και του ιερέα.

Η αστυνομία κλήθηκε για να διαχειριστεί την κατάσταση και έκανε συστάσεις για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Snapshot powered by AI

Ένα επεισόδιο ευτυχώς μικρής έκτασης σημειώθηκε χθες το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία του Ιπποκράτη μεταξύ περίοικων και ενός ιερέα από την ενορία του Αγίου Χαράλαμπου.

Όλα ξεκίνησαν από την κίνηση του ιερέα να κλειδώσει την είσοδο (υπάρχει περίφραξη) ενός παρεκκλησίου που βρίσκεται επί της οδού Ηρακλείδου. Εκκλησάκι που αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία προσωπικού τάματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το onlarissa.gr, τα προηγούμενα χρόνια επιτρεπόταν η είσοδος στους περίοικους για προσευχή άναμμα κεριών σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων. Μέχρι που ένας ιερέας χθες κλείδωσε το εκκλησάκι, ενέργεια που επέφερε αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων που ζήτησαν εξηγήσεις από τον παπά.

Μάλιστα σημειώθηκε ένταση με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επέλθει ηρεμία, με τους αστυνομικούς να κάνουν συστάσεις.

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