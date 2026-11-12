Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παγκάκι λίγα δευτερόλεπτα αφότου σηκώθηκε άνθρωπος
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο καθόταν εκείνη την ώρα ένα άτομο, το οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε ένας τραυματισμός το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, στο κέντρο των Χανίων, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε παγκάκι στον πεζόδρομο της οδού Χάληδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο καθόταν εκείνη την ώρα ένα άτομο, το οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.
Διαβάστε τη συνέχεια στο daynight.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Λυράρης έπαιξε λύρα πάνω στη σκεπή εκκλησίας
23:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Συνελήφθη γαμπρός λίγες ώρες πριν από τον γάμο
21:31 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ψηφιακό «κραχ» στο Microsoft 365 μετά από σερί κυβερνοεπιθέσεων στο Outlook
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ