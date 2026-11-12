Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παγκάκι λίγα δευτερόλεπτα αφότου σηκώθηκε άνθρωπος

Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε ένας τραυματισμός το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, στο κέντρο των Χανίων, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε παγκάκι στον πεζόδρομο της οδού Χάληδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο καθόταν εκείνη την ώρα ένα άτομο, το οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

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