Κρήτη: Συνελήφθη γαμπρός λίγες ώρες πριν από τον γάμο

Μια απρόσμενη περιπέτεια περίμενε έναν 32χρονο στην Κρήτη, λίγες ώρες πριν από τον προγραμματισμένο γάμο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντί να προετοιμάζεται για το μυστήριο, ο άνδρας βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, μετά από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του πρόγαμου.

Το συμβάν σημειώθηκε την Τρίτη, όταν, σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, πυροβολισμούς έριξε τρίτο άτομο που βρισκόταν στην εκδήλωση.

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