Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

Snapshot Στην κλήρωση του Τζόκερ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026 δεν βρέθηκε νικητής στην πρώτη κατηγορία, σημειώνοντας τζακ ποτ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 21, 25, 34, 35, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Το επόμενο τζακ ποτ θα μοιράσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 21, 25, 34, 35, 42 και Τζόκερ το 14.

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Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.