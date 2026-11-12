Χαλκιδική: Στα Νέα Μουδανιά το τελευταίο αντίο στον στιχουργό Λάκη Τεάζη

Snapshot Ο στιχουργός Λάκης Τεάζης απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών και θα κηδευτεί στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον ναό αγίου Γεωργίου στις 10 το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Οι στίχοι του Τεάζη έχουν μελοποιηθεί από γνωστούς συνθέτες και ερμηνευτεί από σημαντικούς τραγουδιστές της ελληνικής μουσικής.

Καταγόμενος από το Κιάτο Κορινθίας, ο Λάκης Τεάζης έζησε για πολλά χρόνια στα Νέα Μουδανιά με τη σύζυγό του, την ερμηνεύτρια Ξανθίππη Καραθανάση.

Ο δήμος Νέας Προποντίδας αναγνώρισε το έργο του ως σημαντικό κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας και πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Snapshot powered by AI

Ο τόπος που αγάπησε και επέλεξε ως πατρίδα του, τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, θα αποχαιρετίσει την Παρασκευή (13/11), τον σπουδαίο στιχουργό, ποιητή και άνθρωπο του πολιτισμού Λάκη Τεάζη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον ναό αγίου Γεωργίου, στις 10 το πρωί.

Η διαδρομή του εκλιπόντος στο ελληνικό τραγούδι υπήρξε σημαντική. Οι στίχοι του μελοποιήθηκαν από σπουδαίους συνθέτες, όπως ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Σπύρος Παπαβασιλείου, ο Γιάννης Σπανός ενώ αγαπήθηκαν μέσα από τις φωνές ερμηνευτών όπως ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Χάρις Αλεξίου, η Βίκυ Μοσχολιού και ο Γιώργος Νταλάρας.

Με καταγωγή από το Κιάτο Κορινθίας, ο Λάκης Τεάζης έζησε για δεκαετίες στα Νέα Μουδανιά, δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο, τη σπουδαία ερμηνεύτρια Ξανθίππη Καραθανάση.

Ο δήμος Νέας Προποντίδας με ανακοίνωση του εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Λάκη Τεάζη και επισημαίνει ότι «το έργο του δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας, αλλά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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