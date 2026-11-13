Απίστευτη κλοπή στη Θεσσαλονίκη: Σταμάτησε ντελιβερά για βοήθεια και του πήρε το δίκυκλο

Snapshot Ένας 36χρονος Γερμανός προσποιήθηκε ότι χρειάζεται βοήθεια και έκλεψε δίκυκλο από 20χρονο Αφγανό ντελιβερά στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης απώθησε τον νεαρό πριν αφαιρέσει τη μοτοσικλέτα του.

Η αστυνομία τον συνέλαβε άμεσα και κατάσχεσε από την κατοχή του σπρέι πιπεριού.

Το δίκυκλο επιστράφηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για την κλοπή. Snapshot powered by AI

Μία απίστευτη κλοπή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thestival.gr, ένας 36χρονος Γερμανός προσποιήθηκε ότι χρήζει βοήθειας και 20χρονος Αφγανός που οδηγούσε δίκυκλο σταμάτησε για να τον βοηθήσει.

Τότε, ο 36χρονος έσπρωξε τον 20χρονο ντελιβερά και του αφαίρεσε το όχημα. Μετά από άμεσες ενέργειες αστυνομικών, συνελήφθη, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε ένα σπρέι πιπεριού. Το δίκυκλο αποδόθηκε στον κάτοχό του.

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.

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