Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

Snapshot Άγνωστοι δράστες ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα της Κυριακής στο Νέο Ηράκλειο και αφαίρεσαν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 03:45 σε μηχάνημα στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Κύμης, στη συμβολή με την οδό Σκουφά.

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση μετά την κλοπή των κασετινών.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τις συνθήκες της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Έκρηξη σε ΑΤΜ προκάλεσαν άγνωστοι δράστες τα ξημερώματα της Κυριακής (15/11) στο Νέο Ηράκλειο, καταφέρνοντας να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να εξαφανιστούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:45, όταν οι δράστες ανατίναξαν μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρίσκεται στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Σκουφά.

Αμέσως μετά την έκρηξη, οι άγνωστοι αφαίρεσαν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

*Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

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