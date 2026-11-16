Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Στη Ρουάντα (οριστικά) οι λαθρομετανάστες
Ελεύθερος Τύπος: 10 SOS για έξτρα αύξηση σύνταξης
Τα Νέα: Προσοχή στην ετικέτα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
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