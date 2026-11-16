Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων στο Μαρούσι

Snapshot Η σύγκρουση προκάλεσε κυκλοφοριακές δυσκολίες στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία λόγω του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Λόγω σύγκρουσης τριών Ι.Χ. οχημάτων, παρατηρούνται κυκλοφοριακές δυσχέρειες στην Αττική Οδό, στο ύψος του εμπορικού κέντρου «The Mall Athens», στην περιοχή του Αμαρουσίου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από το ύψος της Λεωφόρου Μαραθώνος έως τον κόμβο Κύμης, καθώς και από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής έως τον ίδιο κόμβο.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς καταγράφονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά.