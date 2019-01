Κηδεία Θέμου Αναστασιάδη: Στις 13.30 το τελευταίο «αντίο» - Η επιθυμία της οικογένειας

Σήμερα Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019, στις 13.30, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Θέμου Αναστασιάδη στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας στην Κηφισιά.

Αντί στεφάνων, η οικογένειά του εκλιπόντος παροτρύνει, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν το έργο του πνευματικού κέντρου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στον Κότρωνα Λακωνίας.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι ο εξής:

GR5601725320005532083171758 (τράπεζα Πειραιώς υποκατάστημα Γυθείου).

Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα της αδερφής του

Με ένα τρυφερό μήνυμα και μια φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια είπε «αντίο» στον Θέμο Αναστασιάδη η αδελφή του εκδότη της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα», Νταϊάνα.

«Πάντα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτός είναι ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ. Πάντα ευτυχής και γελαστή πλάι του, αυτό μου έφθανε και περίσσευε. He did it his way και πάντα θα τον καμαρώνω γι' αυτό...», έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook.

