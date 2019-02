Πέθανε η ζωγράφος Νίκη Γουλανδρή

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς.

Ποια ήταν η Νίκη Γουλανδρή

Βοήθησε στην εικονογράφηση αρκετών βοτανολογικών βιβλίων, όπως τα Wild Flowers of Greece (Άγρια άνθη της Ελλάδας) από τους Κ. Γουλιμή και W.T. Stearn, και and Peonies of Greece (Παιώνιες της Ελλάδας) από τους U.T. Stearn και P.H. Davies.

Ήταν αντιπρόεδρος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Γουλανδρή. Στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών(1974), Γενική Γραμματέας Υγείας (1974), επίτιμη αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (1975–80), και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Εξέλιξη της UNESCO. Νικήτρια του βραβείου Global 500 του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών το 1990, ενώ το 1991 ονοματίστηκε «Γυναίκα της Ευρώπης» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κίνημα.

Ήταν παντρεμένη με τον Άγγελο Γουλανδρή, της γνωστής οικογενείας εφοπλιστών, με τον οποίον ίδρυσαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή το 1965.

Αφού αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, η Νίκη Γουλανδρή σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και τη Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης υπό την επίβλεψη των φιλοσόφων Τέοντορ Αντόρνο και Μαξ Χορκχάιμερ.

