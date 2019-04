Στον Πειραιά το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο «Spectrum of the Seas» (pics&vid)

Το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο έχει μήκος 347,1 μέτρα, πλάτος 41,4 μέτρα, ενώ τα 18 καταστρώματα του διαθέτουν 2.137 καμπίνες στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν 4.246 επιβάτες.

Το «Spectrum of the Seas» ανήκει στην οικογένεια των Quantum of the Seas, Anthem of the Seas και Ovation of the Seas και παράδόθηκε στην εταιρεία στις αρχές Απριλίου.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το τον γίγαντα των ωκεανών στην gallery που ακολουθεί:

GALLERY 01

















Ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι πριν από πέντε μέρες κι ανάμεσα στους σταθμούς που επίλεχτηκαν για την πρώτη κρουαζιέρα του ήταν και ο Πειραιάς.

Στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας αποβιβάστηκαν περισσότεροι από 3.000 τουρίστες οι οποίοι αναμένεται να ξεναγηθούν σε διάφορες περιοχές του Πειραιά και της Αθήνας.

