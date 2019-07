Αρρωστημένο χιούμορ: «Πέθαναν» τον Κάρολο Παπούλια στο Twitter

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στο twitter που φέρει το όνομα του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου.

Η ανάρτηση η οποία είναι γραμμένη στα Αγγλικά αναφέρει: «Ο Κάρολος Παπούλιας, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας πέθανε πριν από λίγα λεπτά».

«KAROLOS PAPOULIAS, the former President of Greece, has died few minutes ago at 90».

Λίγα λεπτά αργότερα στον επίμαχο λογαριασμό αναρτήθηκε νέα ανάρτηση που ανέφερε πως η είδηση ήταν hoax του Ιταλού δημοσιογράφου Tommasso Debenedetti.

«This account is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παγίδα του Ιταλού δημοσιογράφου έπεσαν πολλά ελληνικά ΜΜΕ.

Μάλιστα μετά από λίγη ώρα το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου με ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι ο λογαριασμός στο twitter στο όνομά του αντιπροέδρου είναι πλαστός.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι ήδη έχει ζητηθεί η παρέμβαση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να «κατέβει» ο επίμαχος λογαριασμός, να εντοπιστούν οι δράστες και να αναζητηθούν οι ευθύνες.