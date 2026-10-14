Εντός Ύλης - Ερατώ Χατζησάββα: Από το ταλέντο στην τέχνη -Σπουδές και επαγγελματικές διαδρομές

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με την Career Gate, παρουσιάζει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην τέχνη, τη δημιουργικότητα και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές που ανοίγονται για τους νέους που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια καλλιτεχνική πορεία.

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 31

Ερατώ Χατζησάββα: Από το ταλέντο στην τέχνη -Σπουδές και επαγγελματικές διαδρομές

00.00/45:23

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

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ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Καλεσμένη μας η Ερατώ Χατζησάββα, Πρύτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, η οποία μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία και την οπτική της για τον ρόλο της τέχνης στην εκπαίδευση, την κοινωνία και τη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. Μιλάμε για την προσωπική και ακαδημαϊκή της διαδρομή, από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της τέχνης μέχρι την ανάληψη της θέσης της Πρυτάνεως στην ίδια Σχολή όπου ξεκίνησε ως φοιτήτρια.

Μέσα από τη δική της εμπειρία, αναδεικνύεται η σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης, της δημιουργικότητας και της επιμονής στην αναζήτηση μιας προσωπικής διαδρομής. Η συζήτηση εστιάζει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και στις δυνατότητες σπουδών που προσφέρει μέσα από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.

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Παράλληλα, γνωρίζουμε καλύτερα την εκπαιδευτική φιλοσοφία της Σχολής και τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη και την προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα των φοιτητών της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση των παιδιών με την τέχνη και στον ρόλο του σχολείου και της οικογένειας στην αναγνώριση και ανάπτυξη των καλλιτεχνικών τους κλίσεων.

Πώς μπορεί ένα παιδί να ανακαλύψει τις δημιουργικές του δυνατότητες; Πόσο χώρο δίνουμε στην καλλιτεχνική έκφραση μέσα στην εκπαίδευση; Και γιατί η επαφή με την τέχνη αποτελεί σημαντικό εφόδιο για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την επαγγελματική διαδρομή που θα ακολουθήσουν; Η συζήτηση περνά και στις επιλογές των νέων που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Αναφερόμαστε στη διαδικασία εισαγωγής, στην προετοιμασία των υποψηφίων και στις δεξιότητες που χρειάζεται να καλλιεργήσουν.

Παράλληλα, εξετάζουμε τη σχέση ανάμεσα στο ταλέντο, την τεχνική, τη συστηματική προσπάθεια και την προσωπική έκφραση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ουσιαστικής ενημέρωσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ένα σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά στην επόμενη ημέρα των σπουδών.

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Ποιες επαγγελματικές δυνατότητες ανοίγονται για τους αποφοίτους της ΑΣΚΤ; Πώς συνδέεται η καλλιτεχνική εκπαίδευση με τη διδασκαλία, τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες; Και ποιες είναι οι προοπτικές για έναν νέο που επιθυμεί να μετατρέψει την αγάπη του για την τέχνη σε επαγγελματική δραστηριότητα; Παράλληλα, η Ερατώ Χατζησάββα μιλά για τη θέση της τέχνης σε έναν κόσμο που αλλάζει, για τις νέες μορφές ψηφιακής δημιουργίας και για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία ανοίγει μια νέα συζήτηση γύρω από τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έκφραση και τον ρόλο του ίδιου του δημιουργού.

Ένα επεισόδιο για την τέχνη ως τρόπο έκφρασης, γνώσης και επαγγελματικής δημιουργίας. Για τα παιδιά που ανακαλύπτουν τις κλίσεις τους και αναζητούν τον δικό τους δρόμο. Και για τη σημασία τού να δίνουμε σε κάθε νέο την ευκαιρία να μετατρέψει αυτό που αγαπά σε μια ουσιαστική διαδρομή ζωής.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr

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