Ηλίας Τηγάνης: Ένας από τους τελευταίους αυθεντικούς περιπτεράδες στην Αθήνα, μιλάει στο Newsbomb.gr

Ο Ηλίας Τηγάνης ένας από τους τελευταίους… αυθεντικούς περιπτεράδες στην Αθήνα, μιλά στο newsbomb.gr για τα βιώματά του και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει πλέον το επάγγελμα με αποτέλεσμα να έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια το 80% των περιπτέρων της Αθήνας.

Το μικρό περιθώριο κέρδους, ο ανταγωνισμός, το υψηλό ενεργειακό κόστος, η έλλειψη προσωπικού αλλά και η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να έχουν απομείνει ενεργά μόλις 300 περίπτερα σε σχέση με τα 1.200 που λειτουργούσαν στην πρωτεύουσα πριν την οικονομική κρίση.

Φτωχό παιδί από ένα χωριό της επαρχίας ο Ηλίας Τηγάνης έφτασε στην Αθήνα και εργάστηκε σε περίπτερα για περισσότερα από 50 χρόνια στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος ενώ τα τελευταία 35 χρόνια διατηρεί το περίπτερο επί της Βασιλίσσης Σοφίας στην είσοδο του Εθνικού Κήπου.

Τρία χρόνια πριν μπει οριστικό λουκέτο και σε αυτό το περίπτερο ο κ. Τηγάνης μας μεταφέρει σε μια διαφορετική Αθήνα μιας άλλης εποχής όπου το περίπτερο λειτουργούσε ως τοπόσημο και σύμβολο μιας γειτονιάς και μιας κοινωνίας που σήμερα έχει αλλάξει δραματικά.