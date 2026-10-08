Το ηφαίστειο «Στόμα της Κόλασης» ξυπνά: Διπλή απειλή από έναν από τους πιο επικίνδυνους κρατήρες

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην περιοχή γύρω από το ηφαίστειο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το ηφαίστειο «Στόμα της Κόλασης» ξυπνά: Διπλή απειλή από έναν από τους πιο επικίνδυνους κρατήρες
WHAT THE FACT
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  • Το ηφαίστειο Μασάγια στη Νικαράγουα γεμίζει με μάγμα και στις δύο λεκάνες του, δημιουργώντας διπλή απειλή.
  • Περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κοντά στο ηφαίστειο, το οποίο προσελκύει και πολλούς τουρίστες λόγω της λίμνης λάβας «Στόμα της Κόλασης».
  • Επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα ραντάρ από τον δορυφόρο Sentinel-1 για να εντοπίσουν μετακινήσεις εδάφους που υποδεικνύουν δραστηριότητα σε δύο μαγματικούς θαλάμους.
  • Η γεωεπιστήμονας Λίζι Τζόνσον τόνισε τον κίνδυνο από τις υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου που παράγονται από την ενεργότητα του ηφαιστείου.
  • Η παρακολούθηση των κινήσεων του εδάφους είναι κρίσιμη για την πρόληψη ενδεχόμενης ηφαιστειακής έκρηξης.
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Για έναν διπλό κίνδυνο προειδοποιούν ερευνητές από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, καθώς παρατήρησαν ότι το ηφαίστειο Μασάγια στη Νικαράγουα, γεμίζει με μάγμα και τις δυο λεκάνες του.

Τα ευρήματά τους, παρουσιάστηκαν στο περιοδικό «Geophysical Research Letters».

Η λίμνη λάβας «Στόμα της Κόλασης» στο εσωτερικό του ηφαιστείου προσελκύει χιλιάδες τουρίστες, ενώ σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην περιοχή γύρω από το ηφαίστειο.

Δεδομένου ότι δύο δεξαμενές μάγματος είναι ενεργές ταυτόχρονα, οι συγγραφείς ανέφεραν ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται το ηφαίστειο για την πρόληψη μιας καταστροφής.

Η γεωεπιστήμονας Λίζι Τζόνσον, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Αν και το Μασάγια παρήγαγε για τελευταία φορά μια μεγάλη ροή λάβας το 1772, η επίμονη απαέρωσή της συχνά παράγει επικίνδυνα υψηλές συγκεντρώσεις ηφαιστειακού αερίου διοξειδίου του θείου».

Η ομάδα των επιστημόνων μελέτησε εικόνες ραντάρ από τον δορυφόρο Sentinel-1, οι οποίες λήφθηκαν περίπου κάθε 12 ημέρες για έξι χρόνια, εξετάζοντας συγκεκριμένα σημεία στην επιφάνειά του. Μέτρησαν πώς ενδέχεται να έχουν αλλάξει αυτά τα σημεία με την πάροδο των ετών, προκειμένου να εντοπίσουν τι μπορεί να ετοιμάζεται στο εσωτερικό του ηφαιστείου.

Διαπίστωσαν ότι μεταξύ του 2018 και των μέσων του 2022, η Κεντρική Λεκάνη του Μασάγια, ένας θάλαμος μάγματος, είχε μετακινηθεί περίπου 3 εκατοστά μακριά από τον δορυφόρο. Αυτό σήμαινε ότι το έδαφος βυθιζόταν και ότι μέρος του μάγματος είχε απομακρυνθεί από τον θάλαμο.

Άρχισε να ανυψώνεται μεταξύ του 2022 και του 2024, υποδηλώνοντας ότι γεμίζει με μάγμα.

Ωστόσο, η περιοχή ακριβώς γύρω από τον κρατήρα του Σαντιάγο φάνηκε να βυθίζεται από το 2018 έως το 2024. Αυτό υποδήλωνε ότι μια δεύτερη δεξαμενή, 656 πόδια κάτω από την επιφάνεια του ηφαιστείου, είχε ενεργοποιηθεί.

«Όταν το έδαφος βυθίζεται, αυτό σημαίνει ότι πιθανώς υπάρχει μαγμά που αποστραγγίζεται από το ηφαίστειο, αλλά μόλις το έδαφος αρχίσει να ανυψώνεται ξανά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ενδεχομένως εισρέει νέο μαγμά», δήλωσε η Τζόνσον.

Η παρακολούθηση των κινήσεων του εδάφους είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επιστήμονες παρακολουθούν τα ηφαίστεια και διαπιστώνουν αν βρίσκονται στο κατώφλι της έκρηξης.

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