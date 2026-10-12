Σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου

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Σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου.

  • 1862 – Ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα, με το αγγλικό ατμόπλοιο «Σκύλλα».
  • 1920 – Πεθαίνει σε ηλικία 27 ετών, ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος Α’.
  • 1944 – Αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα και η είσοδος σ' αυτήν των πρώτων ελληνικών και συμμαχικών τμημάτων.
  • 1967 – 66 άτομα, από τα οποία 59 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, σκοτώνονται σε συντριβή αεροσκάφους της ΒΕΑ κοντά στο Καστελόριζο. Το αεροσκάφος (Κυπριακές Αερογραμμές Πτήση 284) κατευθυνόταν στην Κύπρο.
  • 1990 – Σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κατά τη διάρκεια προεκλογική συγκέντρωσης στο χωριό Όπεναου της Βάδης - Βυτερμβέργης.
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