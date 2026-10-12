«Στόμα της Κόλασης»: Το ηφαίστειο που μπορεί να ξυπνήσει δίπλα σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους

Η περιοχή αποτελεί παράλληλα σημαντικό τουριστικό προορισμό, καθώς χιλιάδες επισκέπτες φτάνουν κάθε χρόνο στον κρατήρα Σαντιάγο για να δουν από κοντά τη λίμνη λάβας

Δημήτρης Δρίζος

«Στόμα της Κόλασης»: Το ηφαίστειο που μπορεί να ξυπνήσει δίπλα σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νέα μελέτη αποκάλυψε μεταβολές σε δύο υπόγειες δεξαμενές μάγματος στο ηφαίστειο Μασάγια της Νικαράγουα, που υποδηλώνουν κίνηση λιωμένου πετρώματος.
  • Από το 2018 έως το 2022 παρατηρήθηκε καθίζηση του εδάφους λόγω απομάκρυνσης μάγματος, ενώ από το 2022 έως το 2024 καταγράφηκε ανύψωση, πιθανόν από επαναγέμισμα της δεξαμενής.
  • Η ύπαρξη δύο δεξαμενών μάγματος υποδεικνύει πολύπλοκο υπόγειο σύστημα που δυσκολεύει την πρόβλεψη εκρήξεων.
  • Η συνεχής έκλυση διοξειδίου του θείου από το ηφαίστειο αποτελεί περιβαλλοντικό κίνδυνο για την περιοχή γύρω από τη Μανάγουα.
  • Η συστηματική παρακολούθηση με δορυφορικά δεδομένα βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών και στην πρόγνωση πιθανών ηφαιστειακών εκρήξεων.
Snapshot powered by AI

Ανησυχητικές ενδείξεις για τη δραστηριότητα του ηφαιστείου Μασάγια στη Νικαράγουα εντόπισαν επιστήμονες, καθώς νέα μελέτη αποκάλυψε ότι δύο υπόγειες δεξαμενές μάγματος παρουσιάζουν μεταβολές που ενδέχεται να συνδέονται με την κίνηση του λιωμένου πετρώματος. Το ηφαίστειο, γνωστό και ως «Στόμα της Κόλασης», βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα από τη Μανάγουα, την πρωτεύουσα της χώρας, όπου ζουν περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι.

Η περιοχή αποτελεί παράλληλα σημαντικό τουριστικό προορισμό, καθώς χιλιάδες επισκέπτες φτάνουν κάθε χρόνο στον κρατήρα Σαντιάγο για να δουν από κοντά τη λίμνη λάβας. Παρότι οι ερευνητές δεν διαπιστώνουν άμεσο κίνδυνο έκρηξης, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι το υπόγειο σύστημα του ηφαιστείου είναι πιο περίπλοκο από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, δυσκολεύοντας την πρόβλεψη πιθανών εκρήξεων.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters και βασίστηκε σε δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-1, ο οποίος καταγράφει τις μεταβολές στην επιφάνεια του εδάφους κάθε 12 ημέρες. Οι αλλαγές στο ύψος του εδάφους μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την κίνηση του μάγματος κάτω από την επιφάνεια.

Από το 2018 έως τα μέσα του 2022, η περιοχή γύρω από την κεντρική δεξαμενή μάγματος, βόρεια του κρατήρα Σαντιάγο, υποχώρησε κατά περίπου τρία εκατοστά. Η μεταβολή αυτή εκτιμάται ότι συνδέεται με την απομάκρυνση μέρους του μάγματος από την υπόγεια δεξαμενή.

1791779924056-959269477-2.jpg

Ωστόσο, από το 2022 έως το 2024, το έδαφος άρχισε και πάλι να ανυψώνεται, υποδεικνύοντας ότι η δεξαμενή ενδέχεται να γέμιζε ξανά με μάγμα. Την ίδια στιγμή, η περιοχή γύρω από τον κρατήρα Σαντιάγο και τη λίμνη λάβας παρουσίασε καθίζηση σε όλη τη διάρκεια της εξαετούς περιόδου που εξετάστηκε.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο εύρημα ενδέχεται να υποδεικνύει την ύπαρξη μιας δεύτερης, ρηχότερης δεξαμενής μάγματος, σε βάθος περίπου 200 μέτρων. Η πιθανότητα ύπαρξης δύο διαφορετικών δεξαμενών ενισχύει την εκτίμηση ότι το υπόγειο σύστημα του ηφαιστείου είναι ιδιαίτερα σύνθετο.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Λίζι Τζόνσον, από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, υπογράμμισε ότι η κατανόηση της δραστηριότητας του ηφαιστείου και των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν είναι καθοριστικής σημασίας.

Όπως εξήγησε, η υποχώρηση του εδάφους μπορεί να υποδηλώνει ότι μάγμα απομακρύνεται από μια υπόγεια δεξαμενή, ενώ η επακόλουθη ανύψωση ενδέχεται να σημαίνει ότι νέο μάγμα εισέρχεται στο σύστημα.

clipboard10-12-202601.jpg

Κίνδυνος και από τα ηφαιστειακά αέρια

Η Μασάγια είχε την τελευταία μεγάλη ροή λάβας το 1772, ωστόσο εξακολουθεί να παρουσιάζει δραστηριότητα και να εκλύει ηφαιστειακά αέρια. Η συνεχής έκλυση διοξειδίου του θείου μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συγκεντρώσεις του αερίου, αποτελώντας απειλή για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, το ηφαίστειο έχει παρουσιάσει αρκετές εκρήξεις τα τελευταία 50 χρόνια. Αν και τα περιστατικά αυτά δεν έχουν προκαλέσει τραυματισμούς, η εγγύτητά του στη Μανάγουα και η μεγάλη επισκεψιμότητά του καθιστούν αναγκαία τη συνεχή επιτήρησή του.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συστηματική συλλογή δορυφορικών δεδομένων και η παρακολούθηση των μεταβολών του εδάφους μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της πρόγνωσης των ηφαιστειακών εκρήξεων.

Ο δρ Γιανγκ Τσολ Κιμ, επίσης από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, σημείωσε ότι η συνεχής παρακολούθηση επιτρέπει στους επιστήμονες να προσδιορίζουν τη συνήθη δραστηριότητα του ηφαιστείου και να εντοπίζουν έγκαιρα τυχόν αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο, εφόσον προκύψει ανάγκη, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να προειδοποιήσουν εγκαίρως τον πληθυσμό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φουντώνει η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ: Μετά τις δημοσκοπήσεις βγαίνουν τα «μαχαίρια»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To INEOS Grenadier φοράει χακί!

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (12/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη στον e-ΕΦΚΑ

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Πολικοί άνεμοι και ενεργειακή ζήτηση: Πώς η στρατοσφαιρική δίνη απειλεί την Ευρώπη

07:40ΜΑΝΤΕΙΟ

Πέφτει η θερμοκρασία ανεβαίνει η αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης, Καυτή στην Σύνοδο Κορυφής

07:40WHAT THE FACT

«Στόμα της Κόλασης»: Το ηφαίστειο που μπορεί να ξυπνήσει δίπλα σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους

07:40BOMBER

Πρέσπες: Μια συμφωνία για να αλλάξουμε το όνομα και να κυνηγάμε τους χάρτες!

07:38ΥΓΕΙΑ

Ασπρίζουν ή μελανιάζουν έτσι τα δάχτυλά σας στο κρύο; Προσοχή ειδικά μετά τα 30

07:34ΚΟΣΜΟΣ

-«Έπειτα από 30 χρόνια γάμου τα πεθερικά μου δεν με θεωρούν μέλος της οικογένειας» – Το παράπονο μιας γυναίκας και οι συμβουλές ειδικού

07:31ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάν, ο προφυλακτήρας μου»: Τα πρώτα λόγια του οδηγού που μπήκε σε ταβέρνα με το αυτοκινητό του!

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (12/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Δωρεάν προσχολική αγωγή για 1.541 παιδιά - Στήριξη σε 1.361 οικογένειες όλης της χώρας

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κρήτη σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας

07:18ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Ανησυχία για νέο ξέσπασμα από την αμερικανική μετάλλαξη - Τα συμπτώματα

07:17ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η coupe του Άρη, το καλώδιο του GSI, οι δικογραφίες, η JP Morgan που έρχεται και η Capital Maritime

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέες κατασκευές καταφυγίων για προστασία από επιθέσεις

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποιος ήταν ο 52χρονος «Παπαγάλος» που δολοφονήθηκε - Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν

06:52LIFESTYLE

Μυστικά, αποκαλύψεις και ανατροπές – Πώς ξεκινά η εβδομάδα για τις 7 σειρές της prime time

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

07:31ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάν, ο προφυλακτήρας μου»: Τα πρώτα λόγια του οδηγού που μπήκε σε ταβέρνα με το αυτοκινητό του!

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και χαλάζι σε πολλές περιοχές – Πού εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα – Με άστατο καιρό η Δευτέρα – Από Τρίτη καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες από την καταιγίδα στη Χαλκιδική και μετά διπλό ουράνιο τόξο

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέοι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη στον e-ΕΦΚΑ

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Θρίλερ με 89χρονη που βρέθηκε μέσα στο σπίτι της – Προσήχθη ο γιος και ο ανιψιός της

07:18ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Ανησυχία για νέο ξέσπασμα από την αμερικανική μετάλλαξη - Τα συμπτώματα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κοπάδι δελφινιών και μία φώκια χάρισαν ένα μαγευτικό θέαμα σε ψαρά ανοιχτά του Ευβοϊκού

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πέρασε ξυστά από την Αττική ο όγκος των βροχοπτώσεων - Πότε έρχονται καλές μπόρες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποιος ήταν ο 52χρονος «Παπαγάλος» που δολοφονήθηκε - Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή βρέθηκε 16χρονη

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η βαθμολογία της Super League μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

07:34ΚΟΣΜΟΣ

-«Έπειτα από 30 χρόνια γάμου τα πεθερικά μου δεν με θεωρούν μέλος της οικογένειας» – Το παράπονο μιας γυναίκας και οι συμβουλές ειδικού

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης στο Δήμαρχο την ώρα του αντίδωρου: «Εσύ ποιος είσαι;» - Βίντεο

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα: Ο «Δικέφαλος» ψάχνει τη νίκη που θα τον στείλει στην κορυφή - Η ώρα και το κανάλι

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικολόγος στο Χαλάνδρι: «Αυτό θα φέρει τον θάνατο», λέει ο πατέρας του - Γιατί νοίκιασε ιατρείο απέναντι από Γυμνάσιο

00:10ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα για τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης Πέτρο Ανδρεάκο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

07:40WHAT THE FACT

«Στόμα της Κόλασης»: Το ηφαίστειο που μπορεί να ξυπνήσει δίπλα σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ