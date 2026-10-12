Το ταξίδι ενός φαλαινοκαρχαρία που κάλυψε 54.700 χιλιόμετρα και επέστρεφε πάντα στο ίδιο σημείο

Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στους ωκεανούς κατέγραψαν επιστήμονες, παρακολουθώντας έναν φαλαινοκαρχαρίας που διένυσε συνολικά περίπου 54.700 χιλιόμετρα μέσα σε μία δεκαετία. Πρόκειται για τον Milo, έναν αρσενικό καρχαρία μήκους οκτώ μέτρων, ο οποίος φέρεται να σημείωσε τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μετακίνηση καρχαρία που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα.

Το στοιχείο που κάνει την έρευνα ξεχωριστή είναι ότι οι επιστήμονες κατάφεραν να τοποθετήσουν πομπό στο ίδιο ζώο πέντε φορές, δημιουργώντας μια σπάνια εικόνα των μετακινήσεών του από το 2017 και έπειτα.

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