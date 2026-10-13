Το σκοτεινό παρελθόν των Βίκινγκς: Σπασμένα χέρια, θρυματισσμένα κρανία και ευρήματα ωμής βίας

Snapshot Νέα μελέτη σε ανθρώπινα λείψανα από τη Σκανδιναβία αποκαλύπτει υψηλά επίπεδα βίας στην εποχή των Βίκινγκς, με σπασμένα κρανία, κομμένα μέλη και πολλαπλούς τραυματισμούς.

Πολλά θύματα βίας δεν είχαν κανονική ταφή, αλλά τοποθετήθηκαν σε πηγάδια, κάτω από πατώματα και θεμέλια αιθουσών, υποδεικνύοντας αποκλεισμό από τις συνήθεις θρησκευτικές τελετές.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η βία ήταν παρούσα τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε προσωπικές σχέσεις, πιθανώς συμπεριλαμβάνοντας ενδοοικογενειακή βία, πολεμικές συγκρούσεις και τελετουργικές πρακτικές.

Ορισμένα λείψανα παρουσιάζουν ενδείξεις ανθρωποθυσίας ή τελετουργικής βίας, όπως δεσμευμένοι νεκροί ή ίχνη εγκαυμάτων και κοπών, που μπορεί να σχετίζονται με προσπάθειες διαχείρισης ή εξύμνησης της βίας.

Η ταφή μέσα σε κατοικίες φαίνεται να ήταν μέσο κατανόησης και διαχείρισης της βίας, ανεξάρτητα από το αν αυτή ήταν αποτέλεσμα τελετουργικών σκοπών ή κοινωνικής αστάθειας. Snapshot powered by AI

Η ζωή των Βίκινγκς ανταποκρινόταν στην βίαιη φήμη τους, τόσο στα πεδία των μαχών όσο και στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα μελέτη σε ανθρώπινα λείψανα από τη Σκανδιναβία.

Ενώ τα περισσότερα στοιχεία για τη ζωή και τον θάνατο κατά την εποχή των Βίκινγκς προέρχονται από ταφικούς τύμβους και ομαδικούς τάφους, οι ερευνητές εντόπισαν σχεδόν 200 ανθρώπινα σώματα έξω από αυτούς τους χώρους.

Ορισμένοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν μέσα σε πηγάδια, άλλοι θάφτηκαν κάτω από τα θεμέλια αιθουσών συμποσίων, ενώ κάποιοι κρύφτηκαν ακόμη και κάτω από τα ξύλινα πατώματα κατοικιών.

Τα ασυνήθιστα αυτά ευρήματα αποκαλύπτουν σοκαριστικά επίπεδα βίας, με συντριμμένα κρανία, σπασμένα χέρια και μια γυναίκα της οποίας η κνήμη είχε κοπεί στα δύο.

Αρχαιολόγοι του ερευνητικού προγράμματος BODY-POLITICS εντόπισαν 12 ανθρώπινα σώματα με τραυματισμούς, οι οποίοι χρονολογούνται σε μια περίοδο 1.500 ετών, από την Εποχή του Σιδήρου έως την Εποχή των Βίκινγκς, δηλαδή από το 500 π.Χ. έως το 1050 μ.Χ.

Από αυτά τα ασυνήθιστα ευρήματα, τα οκτώ άτομα είχαν πέσει θύματα σκόπιμης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θανατηφόρας βίας, ενώ κάποιοι είχαν υποστεί πολλαπλά τραύματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ζωής τους.

Η πρώτη χιλιετία μ.Χ. στη Σκανδιναβία χαρακτηρίζεται από την άνοδο ισχυρών αρχηγικών ηγεμονιών και βασιλείων, τη διαμόρφωση μιας πολεμικής ιδεολογίας και την εμφάνιση των επιδρομών των Βίκινγκς.

Ωστόσο, παρά την ταραχώδη ιστορία της περιόδου, τα αρχαιολογικά στοιχεία για βίαιους θανάτους είναι στην πραγματικότητα εντυπωσιακά περιορισμένα.

Πρόσφατη μελέτη σε νεκροταφεία της εποχής των Βίκινγκς στη Σουηδία κατέγραψε ποσοστά σωματικών τραυματισμών από 0,7% έως 6%.

Οι μελέτες αυτές, όμως, εξετάζουν μόνο ανθρώπους στους οποίους επιφυλάχθηκε η πολυτέλεια μιας κανονικής ταφής, σύμφωνα με τις θρησκευτικές τελετουργίες της εποχής.

Σήμερα, οι ερευνητές αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ύπαρξη ανθρώπων που στερήθηκαν σκόπιμα έναν κανονικό τόπο ανάπαυσης μετά τον θάνατό τους.

Ορισμένα από αυτά τα ευρήματα, τα οποία περιγράφονται σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Archaeological Method and Theory, αποκαλύπτουν εξαιρετικά βίαιες και βάναυσες συνθήκες ζωής.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγήτρια Marianne Hem Eriksen, από το Εθνικό Μουσείο της Δανίας, δήλωσε στη Daily Mail: «Γνωρίζουμε ότι ακόμη και σήμερα, οι κοινωνίες που εξυμνούν την εξωτερική βία και την επιθετικότητα τείνουν να εμφανίζουν επίσης υψηλά επίπεδα αστάθειας στο σπίτι και στις καθημερινές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ίσως να αποκτούμε μια εικόνα του βαθμού στον οποίο η βία διαπερνούσε τον κόσμο της Εποχής του Σιδήρου και των Βίκινγκς, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι προσπαθούσαν να την κατανοήσουν, να τη διαχειριστούν ή, σε μια πιο σκοτεινή εκδοχή, ακόμη και να την εξυμνήσουν».

Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών όταν πέθανε, βρέθηκε σε αίθουσα βασιλικών συμποσίων στο Gammel Lejre, η οποία ενδέχεται να είναι η αίθουσα που ενέπνευσε το αγγλοσαξονικό ποίημα Beowulf.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο άνδρας είχε υποστεί τρεις σοβαρούς τραυματισμούς στο κρανίο πριν από τον θάνατό του. Ο πιο πρόσφατος ήταν ένα εκτεταμένο κάταγμα με ακτινωτές ρωγμές, από το οποίο φαίνεται πως επέζησε για μερικές εβδομάδες.

Παρότι είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα τραύματα ενδέχεται να προκλήθηκαν από ενδοοικογενειακή βία, συμπλοκές στην τοπική κοινότητα ή πολεμικές συγκρούσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν και δυσοίωνα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ορισμένοι από τους νεκρούς μπορεί να υπήρξαν θύματα τελετουργικής βίας ή ακόμη και ανθρωποθυσίας.

Ο συγκεκριμένος άνδρας έφερε επίσης τα λεγόμενα «κατάγματα άμυνας» στους πήχεις του, τα οποία προκαλούνται συνήθως όταν κάποιος προσπαθεί να προστατεύσει το κεφάλι του από χτυπήματα χρησιμοποιώντας τα χέρια του.

Αυτό που κάνει, ωστόσο, τα συγκεκριμένα ευρήματα πραγματικά ασυνήθιστα είναι ότι τα σώματα συχνά είχαν διαμελιστεί, τεμαχιστεί, αφεθεί εκτεθειμένα στα φυσικά στοιχεία και τελικά ενταφιαστεί μέσα σε κατοικίες ή δημόσιους χώρους.

«Δεν αντιμετωπίζονταν διαφορετικά μόνο ορισμένοι άνθρωποι όσο ζούσαν, αλλά και μετά τον θάνατό τους», σημειώνει η καθηγήτρια Eriksen.

Σε έναν οικισμό της Εποχής του Σιδήρου στη Γιουτλάνδη της Δανίας, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τμήμα κρανίου που ανήκε σε αγόρι ηλικίας δύο έως τεσσάρων ετών.

Στη δεξιά πλευρά του κρανίου διακρίνονται ίχνη τραυματισμού, ο οποίος ενδέχεται να προκλήθηκε από σπαθί ή άλλο βαρύ όπλο με αιχμηρή λεπίδα.

Οι κάτοικοι δεν αποτέφρωσαν το παιδί, όπως επέβαλλε η συνήθης πρακτική της εποχής. Αντίθετα, τοποθέτησαν ένα τμήμα του κρανίου κάτω από το δάπεδο της κατοικίας τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι ένοικοι περπατούσαν συστηματικά πάνω στο ξύλινο πάτωμα, έχοντας τα λείψανα του παιδιού ακριβώς κάτω από τα πόδια τους.

Σε έναν άλλο οικισμό, στο Lindved της Δανίας, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα λείψανα μιας γυναίκας ηλικίας 17 έως 25 ετών, η οποία είχε ταφεί μέσα σε λάκκο μαγειρέματος.

Ανάμεσα στα πολλά σημάδια από κοπές που έφερε το σώμα της, η αριστερή της κνήμη είχε κοπεί εντελώς στα δύο με αιχμηρό όπλο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο χτύπημα ενδέχεται να ήταν θανατηφόρο ή να αποτελούσε μέρος μιας εκτεταμένης μεταχείρισης του σώματός της, το οποίο έφερε πολλαπλά σημάδια από κοπές και εγκαύματα.

Οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι ή γιατί επιλέχθηκαν για μια τόσο βίαιη μεταχείριση.

Οι ερευνητές, ωστόσο, θεωρούν ότι οι πρακτικές αυτές ενδέχεται να είχαν τελετουργικό χαρακτήρα.

Η καθηγήτρια Eriksen αναφέρει: «Δεν μπορούμε ποτέ να κατανοήσουμε πλήρως τον τρόπο σκέψης τους, αλλά μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι ίσως ήθελαν να έχουν κοντά τους τα οστά συγκεκριμένων νεκρών ή ότι τα ίδια τα οστά, ή ακόμη και το θέαμα της βίας, ενδέχεται να θεωρούνταν πηγή δύναμης ή κάποιας ιδιαίτερης ουσίας».

Μάλιστα, ορισμένα από τα σώματα που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι παρουσιάζουν ενδείξεις οι οποίες θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι τα άτομα υπήρξαν θύματα ανθρωποθυσίας.

Ο συντάκτης της μελέτης, δρ Kevin Kay, από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, δήλωσε στη Daily Mail: «Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό φαίνεται πιθανό, ίσως και πολύ πιθανό».

Ένα άτομο που χρονολογείται περίπου στο 400 μ.Χ. βρέθηκε με σημάδια από δύο θανατηφόρα τραύματα μεταξύ των πλευρών, τα οποία πιθανότατα προκλήθηκαν από μακρύ, λεπτό όπλο με αιχμηρή λεπίδα, όπως δόρυ ή στιλέτο.

Μετά τον θάνατό του, το σώμα τοποθετήθηκε σε έναν ρηχό λάκκο, ο οποίος παρέμεινε εκτεθειμένος για κάποιο χρονικό διάστημα, προτού ανεγερθεί ένα σπίτι από πάνω του.

Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι παρατήρησαν ότι οι καρποί του ατόμου βρίσκονταν ενωμένοι κάτω από τον θώρακα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να είχε δεθεί πριν από μια τελετουργική εκτέλεση.

Αντίστοιχα, είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί ένα μικρό παιδί θα έφερε τραύματα που συναντώνται συχνότερα σε πεδία μαχών, εάν δεν υπήρχε κάποιος τελετουργικός σκοπός.

«Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι επίσης ιδιαίτερη. Επομένως, αν θεωρήσουμε ότι η τελετουργία προϋποθέτει κάτι επαναλαμβανόμενο ή αυστηρά οργανωμένο, τότε αυτές οι περιπτώσεις μοιάζουν περισσότερο αυτοσχεδιαστικές», αναφέρει ο δρ Kay.

«Υποστηρίζουμε ότι αυτό που συνδέει τα ευρήματα είναι η χρήση της ταφής μέσα σε κατοικίες ως ενός τρόπου κατανόησης και διαχείρισης της βίας, ανεξάρτητα από το αν η ίδια η βία ασκήθηκε ή όχι για τελετουργικούς σκοπούς».