Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου

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Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου.

  • 1582 - Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
  • 1888 - Ο Γάλλος κινηματογραφιστής Λουί Λε Πρενς γυρίζει το φιλμ Roundhay Garden Scene, την αρχαιότερη σωζόμενη ταινία. Η ταινία μικρού μήκους γυρίστηκε πιθανώς στις 14 Οκτωβρίου 1888. Η κινηματογραφική κάμερα είχε έναν φακό, και χρησιμοποιούσε χάρτινο φιλμ.
  • 1914 - Ο Ελληνικός Στρατός ανακαταλαμβάνει τη Βόρεια Ήπειρο.
  • 1933 - Ο Αδόλφος Χίτλερ ανακοινώνει την αποχώρηση της Γερμανίας από την Κοινωνία των Εθνών.
  • 1960 - Η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να καθιερωθούν στο ποδόσφαιρο ο ημιεπαγγελματισμός και οι ελεύθερες μεταγραφές, από την περίοδο 1961-1962.
  • 1964 - Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για τους αγώνες του κατά της φυλετικής ανισότητας χωρίς τη χρήση βίας.
  • 2004 - Πεθαίνει σε ηλικία 54 ετών, ο τραγουδιστής, ηθοποιός και παρουσιαστής Βλάσσης Μπονάτσος.
  • 2022 - Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών, ο Έλληνας αθλητής και δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης του τάε κβον ντο Αλέξανδρος Νικολαΐδης.
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