Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου

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Σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 15 Οκτωβρίου.

  • 1582 - Στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία εφαρμόζεται για πρώτη φορά το Γρηγοριανό ημερολόγιο που εισήγαγε ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄.
  • 1837 - Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
  • 1902 - Ανακαλύπτεται από το Γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Έρτικ το ιερό Ασκληπιείο της Κω, μήκους 31 μ. και πλάτους 17 μ.
  • 1976 - Εμπορικό πλοίο με πλήρωμα 37 ατόμων εξαφανίζεται στο Τρίγωνο των Βερμούδων.
  • 1980 - Πεθαίνει ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Απόστολος Νικολαΐδης. Προς τιμήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα. Παράλληλα ήταν διακεκριμένος πολυαθλητής σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις.
  • 1990 - Με το Νόμπελ Ειρήνης βραβεύεται ο ηγέτης της ΕΣΣΔ, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Λόγω της πολιτικής κατάστασης στη χώρα του, ο Γκορμπατσόφ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή απονομής. Στη θέση του στάλθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Ανατόλι Κοβάλεφ.

Το 1991, ο Γκορμπατσόφ κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στο Όσλο, όπου εκφώνησε την ομιλία του στο Ινστιτούτο Νόμπελ.

  • 1991 - Η Βοσνία Ερζεγοβίνη ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία.
  • 1993 - Το Νόμπελ Ειρήνης μοιράζονται οι Νοτιοαφρικανοί Φρ. Ντε Κλερκ και Νέλσον Μαντέλα.
  • 1995 - Επανεκλέγεται πρόεδρος του Ιράκ (σε δημοψήφισμα-για μια ακόμα επταετή θητεία) ο Σαντάμ Χουσεΐν, με 99,96%.
  • 1999 - Βρίσκεται στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1.200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα.
  • 2003 - O Βασίλης Χατζηπαναγής (4.104 ψήφους) αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία της EΠO, για την ανάδειξη του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταίων πενήντα χρόνων.
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