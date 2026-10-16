Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Οκτωβρίου

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Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Οκτωβρίου.

  • 1793 - Στην Πλατεία της Επανάστασης, καρατομήθηκε στη γκιλοτίνα σε ηλικία 37 ετών, η βασίλισσα της Γαλλίας, Μαρία Αντουανέτα.
  • 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κατερίνη και τη Βέροια από τους Οθωμανούς.
  • 1923 - Ο Ουώλτ Ντίσνεϋ και ο αδελφός του, Ρόι Ντίσνεϋ, ιδρύουν την Walt Disney Company.
  • 1944 - Η Λήμνος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή.
  • 1946 - Δίκη της Νυρεμβέργης: Δέκα αξιωματούχοι των Ναζί, που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της Νυρεμβέργης, απαγχονίζονται ως εγκληματίες πολέμου. Πρόκειται για τους:
  1. Χανς Φρανκ, 46 ετών, Διοικητή της κατεχόμενης Πολωνίας
  2. Βίλχελμ Φρικ, 69 ετών, Υπουργό Εσωτερικών του Τρίτου Ράιχ
  3. Άλφρεντ Γιοντλ, 56 ετών, αρχηγό της Βέρμαχτ
  4. Ερνστ Καλτενμπρούνερ, 43 ετών, αρχηγό των SS
  5. Βίλχελμ Κάϊτελ, 64 ετών, Υπουργό Πολέμου
  6. Γιοακίμ φον Ρίμπεντροπ, 53 ετών, Υπουργό Εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ
  7. Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, 53 ετών, ιδεολογικό καθοδηγητή του Ναζιστικού Κόμματος
  8. Φριτζ Ζάουκελ, 52 ετών, επίτροπο για τη στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού για καταναγκαστική εργασία από τις κατεχόμενες χώρες
  9. Άρτουρ Ζόις Ίνκβαρτ, 54 ετών, καγκελάριο της Αυστρίας
  10. Γιούλιους Στράιχερ, 61 ετών, προπαγανδιστή του Ναζιστικού Κόμματος.
  • 1964 - Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή.
  • 1978 - Ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλας γίνεται Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄. Γίνεται ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας τα τελευταία 455 χρόνια και ο νεότερος Πάπας τα τελευταία 100 χρόνια.
  • 1987 - Συντριβή αεροσκάφους της ΑΤΙ , θυγατρικής της «Αλιτάλια» στη Βόρεια Ιταλία, με 37 νεκρούς.
  • 1994 - Στην Ελλάδα διεξάγονται δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά στα πλαίσια της διευρυμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται (στο β΄ γύρο στις 23 Οκτωβρίου) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Νίκες του Στέλιου Λογοθέτη (ΠΑΣΟΚ, Πειραιά) και Ντίνου Κοσμόπουλου (ΝΔ, Θεσσαλονίκη).΄
  • 1998 - Συλλαμβάνεται στο Λονδίνο ο άλλοτε δικτάτορας της Χιλής, Αουγούστο Πινοσέτ , έπειτα από αίτημα των ισπανικών δικαστικών αρχών, που τον καταζητούν για «γενοκτονία Ισπανών πολιτών».
  • 2010 - Πεθαίνει ο Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Γιάννης Δαλιανίδης
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