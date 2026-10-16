Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Οκτωβρίου
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 16 Οκτωβρίου.
- 1793 - Στην Πλατεία της Επανάστασης, καρατομήθηκε στη γκιλοτίνα σε ηλικία 37 ετών, η βασίλισσα της Γαλλίας, Μαρία Αντουανέτα.
- 1912 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κατερίνη και τη Βέροια από τους Οθωμανούς.
- 1923 - Ο Ουώλτ Ντίσνεϋ και ο αδελφός του, Ρόι Ντίσνεϋ, ιδρύουν την Walt Disney Company.
- 1944 - Η Λήμνος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή.
- 1946 - Δίκη της Νυρεμβέργης: Δέκα αξιωματούχοι των Ναζί, που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της Νυρεμβέργης, απαγχονίζονται ως εγκληματίες πολέμου. Πρόκειται για τους:
- Χανς Φρανκ, 46 ετών, Διοικητή της κατεχόμενης Πολωνίας
- Βίλχελμ Φρικ, 69 ετών, Υπουργό Εσωτερικών του Τρίτου Ράιχ
- Άλφρεντ Γιοντλ, 56 ετών, αρχηγό της Βέρμαχτ
- Ερνστ Καλτενμπρούνερ, 43 ετών, αρχηγό των SS
- Βίλχελμ Κάϊτελ, 64 ετών, Υπουργό Πολέμου
- Γιοακίμ φον Ρίμπεντροπ, 53 ετών, Υπουργό Εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ
- Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, 53 ετών, ιδεολογικό καθοδηγητή του Ναζιστικού Κόμματος
- Φριτζ Ζάουκελ, 52 ετών, επίτροπο για τη στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού για καταναγκαστική εργασία από τις κατεχόμενες χώρες
- Άρτουρ Ζόις Ίνκβαρτ, 54 ετών, καγκελάριο της Αυστρίας
- Γιούλιους Στράιχερ, 61 ετών, προπαγανδιστή του Ναζιστικού Κόμματος.
- 1964 - Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή.
- 1978 - Ο Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλας γίνεται Πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄. Γίνεται ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας τα τελευταία 455 χρόνια και ο νεότερος Πάπας τα τελευταία 100 χρόνια.
- 1987 - Συντριβή αεροσκάφους της ΑΤΙ , θυγατρικής της «Αλιτάλια» στη Βόρεια Ιταλία, με 37 νεκρούς.
- 1994 - Στην Ελλάδα διεξάγονται δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά στα πλαίσια της διευρυμένης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται (στο β΄ γύρο στις 23 Οκτωβρίου) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Νίκες του Στέλιου Λογοθέτη (ΠΑΣΟΚ, Πειραιά) και Ντίνου Κοσμόπουλου (ΝΔ, Θεσσαλονίκη).΄
- 1998 - Συλλαμβάνεται στο Λονδίνο ο άλλοτε δικτάτορας της Χιλής, Αουγούστο Πινοσέτ , έπειτα από αίτημα των ισπανικών δικαστικών αρχών, που τον καταζητούν για «γενοκτονία Ισπανών πολιτών».
- 2010 - Πεθαίνει ο Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Γιάννης Δαλιανίδης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:12 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου
00:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεν - ΟΦΗ 2-1: Πάλεψε παλικαρίσια, αλλά... λύγισε στο τέλος
20:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω
16:35 ∙ LIFESTYLE
Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά
20:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ