Σαν «εισβολή εξωγήινων»: Κόκκινες λάμψεις «έβαψαν» τον ουρανό - Tι είναι τα «red sprites»

Snapshot Τα «red sprites» είναι σπάνιες, σύντομες ηλεκτρικές εκκενώσεις που εμφανίζονται σε ύψος 40 έως 90 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων.

Αυτές οι κόκκινες λάμψεις προκαλούνται από κεραυνούς που μεταφέρουν μεγάλη ηλεκτρική ενέργεια στην ανώτερη ατμόσφαιρα, διεγείροντας τα μόρια αζώτου.

Το φαινόμενο των red sprites επιβεβαιώθηκε επιστημονικά το 1989 και ανήκει στην κατηγορία των «παροδικών φωτεινών φαινομένων» (Transient Luminous Events).

Τα sprites διαρκούν ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου και έχουν ποικίλες μορφές, όπως μέδουσες ή γιγάντια δέντρα με φωτεινά κλαδιά.

Πρόσφατα, red sprites καταγράφηκαν στους ουρανούς της νότιας Γαλλίας και Ιταλίας, προσφέροντας σπάνια οπτική εμπειρία. Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο καταγράφηκε στους ουρανούς της νότιας Γαλλίας, άλλα και της νότιας Ιταλίας, τις προηγούμενες ημέρες, όπου κόκκινες αστραπές, γνωστές ως «red sprites» πρόσφεραν ένα μοναδικό υπερθέαμα, που θύμιζε λίγο ταινία επιστημονικής φαντασίας σαν «εισβολή εξωγήινων» όπως το χαρακτήρισαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου.

GIANT RED FLASHES light up the sky above Naples, Italy Known as red sprites, these rare electrical phenomena occur up to 90 km above Earth during powerful thunderstorms https://t.co/hZkRGtxTew — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 12, 2026

Συνήθως δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι, καθώς οι σύντομες λάμψεις κόκκινου φωτός, σημειώνονται σε ύψος μεταξύ 40 και 90 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης

Τα «κόκκινα σπράιτ» είναι σύντομες ηλεκτρικές εκκενώσεις που συμβαίνουν ψηλά πάνω από ισχυρές καταιγίδες.

Astrophotographer Florian Rio achieved a rare feat by capturing "Red Sprites" elusive, milliseconds-long electrical discharges flashing in the upper atmosphere above Corsica inn France 🇫🇷🌩️📸✨ https://t.co/6klgsTUCXc — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) October 12, 2026

Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κεραυνούς, οι οποίοι σχηματίζονται μέσα ή κάτω από τα σύννεφα της καταιγίδας, αυτές οι λάμψεις εμφανίζονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δεκάδες χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος.

Αυτά τα στιγμιαία φωτεινά φαινόμενα δημιουργούνται όταν εξαιρετικά ισχυροί κεραυνοί μεταφέρουν τεράστια ποσά ηλεκτρικής ενέργειας προς τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Η ενέργεια αυτή διεγείρει τα μόρια αζώτου της μεσόσφαιρας, τα οποία εκπέμπουν το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που κάνει τα sprites τόσο εντυπωσιακά.

Παρ’ ότι η ύπαρξη των sprites είχε θεωρηθεί πιθανή ήδη από τον 19ο αιώνα, επιβεβαιώθηκαν επιστημονικά μόλις το 1989, όταν κατεγράφησαν τυχαία από κάμερα ερευνητών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τότε, η μελέτη τους έχει αποκαλύψει ότι αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης κατηγορίας φαινομένων που ονομάζονται Transient Luminous Events (TLEs), δηλαδή «παροδικά φωτεινά φαινόμενα».

Τα sprites διαρκούν ελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου και συχνά παίρνουν μορφές που θυμίζουν μέδουσες, καρότα ή γιγάντια δέντρα με φωτεινά κλαδιά.