Αρκτική: Οι χειμερινοί πάγοι θα μειωθούν περισσότερο απ’ όσο εκτιμούσαν οι επιστήμονες

Snapshot Οι χειμερινοί πάγοι της Αρκτικής θα μειωθούν κατά περίπου 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα περισσότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η μείωση των χειμερινών πάγων επηρεάζει τα καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, συνδέεται με σκληρότερους χειμώνες και αυξημένες χιονοπτώσεις.

Η χρήση δεδομένων από το μέσο Ολόκαινο βελτίωσε την ακρίβεια των κλιματικών μοντέλων και μείωσε την αβεβαιότητα στις προβλέψεις έως και 85%.

Τα αναθεωρημένα μοντέλα δείχνουν πιθανή υποτίμηση των βροχοπτώσεων στη Μεσόγειο και των χιονοπτώσεων στη νοτιοανατολική Γροιλανδία, με επιπτώσεις στην ευστάθεια του παγοκαλύμματος και τον κίνδυνο πλημμυρών.

Η αντίδραση των θαλάσσιων πάγων στην αύξηση της θερμοκρασίας παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από την αιτία της θέρμανσης, φυσική ή ανθρωπογενή. Snapshot powered by AI

Οι χειμερινοί πάγοι της Αρκτικής αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα περισσότερο από ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες. Αυτό είναι το συμπέρασμα νέας έρευνας, οι συντάκτες της οποίας αξιοποίησαν δεδομένα από μια θερμότερη περίοδο πριν από 6.000 χρόνια, προκειμένου να βελτιώσουν την αξιοπιστία των κλιματικών μοντέλων.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Geoscience, θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις μελλοντικές χειμερινές συνθήκες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η υποχώρηση των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ένα καλά τεκμηριωμένο φαινόμενο. Αντίθετα, η απώλεια των πάγων τον χειμώνα έχει προσελκύσει πολύ λιγότερη προσοχή, παρότι αυτή είναι η εποχή κατά την οποία τα κλιματικά μοντέλα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ τους.

Η χειμερινή κάλυψη από θαλάσσιους πάγους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα καιρικά φαινόμενα πολύ πέρα από την Αρκτική, καθώς ρυθμίζει την απελευθέρωση θερμότητας και υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Η μείωσή της έχει συνδεθεί με πιο σκληρούς χειμώνες και εντονότερες χιονοπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην υπόλοιπη Βόρεια Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.

Τον Μάρτιο του 2025, η Αρκτική κατέγραψε τη μικρότερη μέγιστη έκταση θαλάσσιων πάγων από τότε που ξεκίνησαν οι σύγχρονες καταγραφές, ένα ρεκόρ που επαναλήφθηκε και φέτος.

Αρχαία φύκη για τη βελτίωση των κλιματικών μοντέλων

Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και το Κέντρο Μαθηματικών Ερευνών (CIMAT) στο Μεξικό δημιούργησε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα βάση δεδομένων για έναν σημαντικό βιοδείκτη, ο οποίος παράγεται από φύκη που ζουν στους θαλάσσιους πάγους. Στόχος είναι να βελτιωθούν οι προβλέψεις για τη χειμερινή έκταση των πάγων στην Αρκτική.

Τα δείγματα προήλθαν από πυρήνες θαλάσσιων ιζημάτων που χρονολογούνται από το μέσο Ολόκαινο, μια περίοδο κατά την οποία μικρές μεταβολές στην τροχιά της Γης οδήγησαν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και περιορισμό της παγοκάλυψης στην Αρκτική. Τα δεδομένα αυτής της περιόδου προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η περιοχή στη μελλοντική υπερθέρμανση του πλανήτη.

Μετρώντας τα επίπεδα του συγκεκριμένου βιοδείκτη, που είναι γνωστός ως IP₂₅, μαζί με άλλους συμπληρωματικούς βιοδείκτες από οργανισμούς που ζουν σε περιοχές ανοιχτής θάλασσας, οι ερευνητές κατάφεραν να εκτιμήσουν την έκταση των θαλάσσιων πάγων πριν από χιλιάδες χρόνια.

Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτές τις ιστορικές μετρήσεις με προσομοιώσεις 27 κλιματικών μοντέλων για την ίδια περίοδο. Χρησιμοποιώντας μια στατιστική μέθοδο γνωστή ως «Μπεϊζιανή στάθμιση», απέδωσαν διαφορετική βαρύτητα σε κάθε μοντέλο, ανάλογα με την ικανότητά του να αναπαράγει με ακρίβεια τις συνθήκες των θαλάσσιων πάγων εκείνης της μακρινής εποχής.

Καθώς οι ίδιες φυσικές διεργασίες καθορίζουν τη συμπεριφορά των θαλάσσιων πάγων σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, οι συντελεστές βαρύτητας των μοντέλων μπορούν να εφαρμοστούν και σε προσομοιώσεις του πρόσφατου παρελθόντος και του μέλλοντος.

Λιγότεροι χειμερινοί πάγοι και μικρότερη αβεβαιότητα

Συνολικά, τα κλιματικά μοντέλα υπερεκτιμούσαν την προβλεπόμενη έκταση των χειμερινών πάγων.

«Εφαρμόζοντας τους συντελεστές βαρύτητας των μοντέλων στις ιστορικές προσομοιώσεις, εξαλείφουμε πλήρως τη θετική μεροληψία», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Crystal Fu, από το Ινστιτούτο Πολικών Ερευνών Scott στο Κέιμπριτζ.

«Αντίστοιχα, οι μελλοντικές προβλέψεις είναι χαμηλότερες από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, με τη διαφορά να ανέρχεται σε περίπου ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα», πρόσθεσε.

Η αξιοποίηση παλαιότερων κλιματικών δεδομένων, τα οποία είναι γνωστά ως δεδομένα παλαιοκλίματος, για την πρόβλεψη των μελλοντικών συνθηκών αποτελεί σύνθετη διαδικασία.

«Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο όγκο παλαιοκλιματικών δεδομένων. Ωστόσο, η άμεση σύνδεσή τους με τις μελλοντικές προβλέψεις εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα και στις δύο πλευρές», εξήγησε η Fu.

Η προσέγγιση που ακολούθησαν η Fu και οι συνεργάτες της επέτρεψε να περιορίσουν το εύρος της αβεβαιότητας στις προβλέψεις έως και 85%.

«Αξιοποιώντας τα στοιχεία του παρελθόντος, μπορούμε πλέον να δημιουργούμε πιο αξιόπιστους χάρτες που δείχνουν σε ποιες περιοχές οι χειμερινοί θαλάσσιοι πάγοι της Αρκτικής είναι πιθανό να εξαφανιστούν», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Marco Aquino-López, από το CIMAT.

«Αυτά τα εργαλεία μάς δίνουν μια πολύ σαφέστερη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η Αρκτική τις επόμενες δεκαετίες, αλλά και για το ποιος βαθμός αβεβαιότητας εξακολουθεί να υπάρχει», πρόσθεσε.

Το λιώσιμο των πάγων και οι ευρύτεροι κλιματικοί κίνδυνοι

Παρότι η Αρκτική θερμάνθηκε κατά το μέσο Ολόκαινο για διαφορετικούς λόγους σε σχέση με τη σημερινή εποχή, η Fu τονίζει ότι η αντίδραση των θαλάσσιων πάγων παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα από την αιτία της θέρμανσης.

«Είτε η θέρμανση οφείλεται σε φυσικές διακυμάνσεις είτε στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες, οι θαλάσσιοι πάγοι λιώνουν», ανέφερε.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη δείχνει ότι οι αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτών των μεταβολών μπορεί να είναι σημαντικότερες από ό,τι εκτιμούσαμε μέχρι σήμερα.

Εφαρμόζοντας τους αναθεωρημένους συντελεστές βαρύτητας των κλιματικών μοντέλων στις προβλέψεις για τις βροχοπτώσεις, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ενδέχεται να είχαν υποτιμηθεί τόσο οι χιονοπτώσεις στη νοτιοανατολική Γροιλανδία όσο και οι βροχοπτώσεις στη Μεσόγειο.

Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ευστάθεια του παγοκαλύμματος της Γροιλανδίας και στον κίνδυνο πλημμυρών στη νότια Ευρώπη.