Μυστήριο στην Area 51: Βετεράνος του Στρατού ισχυρίζεται πως σκότωσε ερπετοειδή εξωγήινο

Snapshot Ο Nick Betts ισχυρίζεται ότι μια μυστική στρατιωτική επιχείρηση κοντά στην Περιοχή 51 οδήγησε σε μάχη με ερπετοειδή εξωγήινους, όπου σκοτώθηκε ένας Αμερικανός στρατιώτης.

Η αποστολή περιελάμβανε χρήση ενεργειακών όπλων και εξερεύνηση υπόγειων σηράγγων σε απόρρητη εγκατάσταση στη Νεβάδα.

Τα λείψανα του νεκρού στρατιώτη αποτέφρωσαν επί τόπου, ενώ δημιουργήθηκε επίσημη εκδοχή που απέδιδε τον θάνατο σε ατύχημα στρατιωτικής άσκησης.

Οι επιζώντες υποχρεώθηκαν σε υπογραφές συμφωνιών εμπιστευτικότητας και βιομετρικούς ελέγχους, ενώ απειλήθηκαν να μην αποκαλύψουν τα γεγονότα.

Οι ισχυρισμοί του Betts συνδέονται με προηγούμενες αναφορές για ύπαρξη ερπετοειδών εξωγήινων από πληροφοριοδότες του αμερικανικού στρατού και επιστήμονες. Snapshot powered by AI

Ένας πρώην ελεύθερος σκοπευτής του αμερικανικού στρατού υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκε μυστική στρατιωτική επιχείρηση κοντά στην Περιοχή 51 (Area 51) και ότι τουλάχιστον ένας Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη με ερπετοειδή εξωγήινους.

Ο Nick Betts, συμπαρουσιαστής του podcast Liberty Risk, δήλωσε ότι ένα ανώνυμο μέλος επίλεκτης μονάδας ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων τού αποκάλυψε πως εκείνος και άλλοι στρατιώτες εξοπλίστηκαν με ενεργειακά όπλα, προκειμένου να εντοπίσουν και να εξοντώσουν τρία πλάσματα που είχαν εισβάλει σε μια άκρως απόρρητη αμερικανική εγκατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, σε μια βαθιά υπόγεια σήραγγα κοντά στη στρατιωτική βάση της Νεβάδα, ένας στρατιώτης φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος από όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας του ίδιου τύπου και να σκοτώθηκε ακαριαία.

«Είπαν ότι πυροβόλησαν αυτό το πλάσμα, το οποίο περπατούσε στα δύο πόδια, έμοιαζε κάπως με ερπετό, είχε όμως δάχτυλα και χρησιμοποιούσε αυτό το οπλικό σύστημα», ανέφερε ο Betts.

Όπως είπε, το μέλος της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (JSOC) τού αποκάλυψε τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς με πολύ αλκοόλ, ενώ συμμετείχαν σε ένα ντοκιμαντέρ για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο βετεράνος ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος υπηρέτησε τόσο στο Ιράκ όσο και στο Αφγανιστάν, είπε στους συμπαρουσιαστές του, πρώην μέλη των Navy SEALs, Kevin Kent και Ryan Williams, ότι πείστηκε πως η ιστορία ήταν αληθινή από την έντονη αντίδραση ενός ακόμη στρατιώτη, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετάσχει στην αποστολή στην Περιοχή 51.

Σύμφωνα με τον Betts, τόσο η πηγή του όσο και το άλλο μέλος της JSOC τον απείλησαν να μη μιλήσει για όσα είχε ακούσει. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η συμμετοχή τους στο ντοκιμαντέρ ακυρώθηκε μυστηριωδώς αμέσως μετά την ερώτηση που έκανε για το περιστατικό το επόμενο πρωί.

«Θα το απέδιδα στο κρασί, αν δεν με είχαν αρπάξει από τον λαιμό και δεν με είχαν κολλήσει με δύναμη σε έναν τοίχο, στις έξι το πρωί», αποκάλυψε ο Betts.

Ο αμερικανικός στρατός και ο Λευκός Οίκος έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν ποτέ απτά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη UFO ή εξωγήινων.

Ο Betts επισήμανε επίσης ότι ο στρατιώτης της JSOC που του αποκάλυψε την ιστορία ήταν μεθυσμένος. Ωστόσο, υποστήριξε ότι παρέμενε διαυγής και δεν είχε χάσει τον έλεγχο λόγω του αλκοόλ.

Επιπλέον, ο άλλος στρατιώτης των ειδικών δυνάμεων που φέρεται να συμμετείχε στην αποστολή στην Περιοχή 51 δεν βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πολωνία όταν ο Betts άκουσε την ιστορία. Αυτό, όπως εξήγησε, τον έπεισε ότι η βίαιη αντίδρασή του ήταν αυθεντική.

«Του λέω: “Άκου, ο τάδε μού είπε ότι ξέρεις ένα-δυο πράγματα για τους εξωγήινους”. Ο τύπος σταματάει αμέσως, γυρίζει προς το μέρος μου, με αρπάζει από τον λαιμό και με κολλάει με δύναμη στον τοίχο», θυμήθηκε ο Betts σε επεισόδιο podcast τον Δεκέμβριο του 2025.

«Και μου λέει: “Nick, στο ορκίζομαι στον Θεό, μην ξαναμιλήσεις ποτέ γι' αυτό”».

Σύμφωνα με τον στρατιώτη που αποκάλυψε την ιστορία στον Betts, αξιωματούχοι του στρατού στη στρατιωτική βάση Fort Bragg, στη Βόρεια Καρολίνα, κάλεσαν τη μονάδα της JSOC για μια έκτακτη αποστολή σε υπόγεια εγκατάσταση, σε απόσταση λίγων μιλίων από την Περιοχή 51.

Το συγκρότημα της Νεβάδα συνδέεται εδώ και δεκαετίες με ισχυρισμούς για μυστικές έρευνες πάνω στα UFO και την ανάπτυξη πειραματικών αεροσκαφών, ήδη από τη δεκαετία του 1940.

Αφού αναχώρησαν από το Fort Bragg, τα μέλη της ομάδας φέρεται να ενημερώθηκαν για την αποστολή στην ίδια την Περιοχή 51. Εκεί τους δόθηκαν όπλα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία εκτόξευαν ενεργειακές δέσμες αντί για σφαίρες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Black Hawk σε σημείο εισόδου μιας μεγάλης σήραγγας που οδηγούσε στο υπόγειο συγκρότημα.

Ο Betts υποστήριξε ότι η έκτακτη κινητοποίηση ξεκίνησε όταν η υπόγεια εγκατάσταση σταμάτησε να εκπέμπει τακτικά ραδιοφωνικά σήματα επιβεβαίωσης της κατάστασής της. Μια ομάδα άμεσης επέμβασης που είχε σταλεί νωρίτερα δεν επέστρεψε ποτέ.

Ο ελεύθερος σκοπευτής δεν αποκάλυψε εάν η πηγή του γνώριζε αν οι στρατιώτες αυτοί ήταν νεκροί ή εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

Όταν η ομάδα εισήλθε στην εγκατάσταση, σύμφωνα με την αφήγηση, περίπου έξι στρατιώτες άρχισαν να ερευνούν τις υπόγειες σήραγγες. Εκεί φέρεται να συνάντησαν το πρώτο από τα ερπετοειδή πλάσματα, το οποίο χρησιμοποιούσε τον ίδιο τύπο όπλων με εκείνα που είχαν λάβει οι στρατιώτες.

«Καθώς κινούνταν προς τα έξω, ο στρατιώτης που βρισκόταν στην αριστερή πλευρά της ομάδας δέχθηκε καταιγισμό πυρών από ένα από τα όπλα που χρησιμοποιούσαν. Χτυπήθηκε κατευθείαν στο στήθος και σκοτώθηκε», περιέγραψε ο Betts.

Η ομάδα φέρεται να ανταπέδωσε τα πυρά και να σκότωσε το πλάσμα. Σύμφωνα με την πηγή του από τη JSOC, η αποστολή ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό και την εξόντωση και των τριών ερπετοειδών εξωγήινων.

Ωστόσο, τα λείψανα του Αμερικανού στρατιώτη που σκοτώθηκε φέρεται να αποτεφρώθηκαν επί τόπου, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των υπόλοιπων μελών της ομάδας, καθώς ο νεκρός ήταν καθολικός και οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο.

Η πηγή υποστήριξε επίσης ότι δημιουργήθηκε μια συγκαλυπτική εκδοχή των γεγονότων, σύμφωνα με την οποία ο στρατιώτης σκοτώθηκε σε ατύχημα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, η οποία προκάλεσε την απανθράκωση του σώματός του.

Σύμφωνα με τον Betts, η μυστηριώδης βάση στην οποία είχαν εισβάλει τα ερπετοειδή ήταν πιο προηγμένη τεχνολογικά ακόμη και από τα πλέον ασφαλή τμήματα του Πενταγώνου.

«Έμοιαζε σχεδόν με την ταινία “Ημέρα Ανεξαρτησίας”, με γυάλινες επιφάνειες και σημεία πρόσβασης που απαιτούσαν πλήρη αποτύπωση της παλάμης, βιομετρικά δεδομένα, αλλά και αναγνώριση της ίριδας του ματιού», περιέγραψε.

Οι επιζώντες της φερόμενης μάχης στη Νεβάδα οδηγήθηκαν στη συνέχεια σε μια διαδικασία υπογραφής εγγράφων, πιθανότατα συμφωνιών εμπιστευτικότητας, ενώ υποβλήθηκαν σε βιομετρική σάρωση των χεριών και των ματιών τους.

Ο Betts σημείωσε ότι, αφού του δόθηκε εντολή να αποχωρήσει από τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ στην Πολωνία, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε άγνωστη χρονική στιγμή μετά το 2022, οι δύο στρατιώτες δεν επικοινώνησαν ποτέ ξανά μαζί του.

Οι ισχυρισμοί του Betts δεν αποτελούν την πρώτη αναφορά σε μια φυλή όντων που φέρεται να έχει ερπετοειδή χαρακτηριστικά.

Πολλοί πληροφοριοδότες που ισχυρίζονται ότι έχουν γνώση από το εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο αστροφυσικός Dr Eric Davis και ο απόστρατος ταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας David Grusch, έχουν υποστηρίξει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα είδη εξωγήινων, συμπεριλαμβανομένης μιας φυλής γνωστής ως Reptilians.