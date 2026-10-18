Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Snapshot Ρεύμα ηλιακού ανέμου αναμένεται να φτάσει στη Γη στις 20 Οκτωβρίου και μπορεί να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1.

Η καταιγίδα G1 είναι η ασθενέστερη κατηγορία και μπορεί να προκαλέσει μικρές διαταραχές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ραδιοεπικοινωνίες.

Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης βόρειου σέλαος σε περιοχές μεγάλου γεωγραφικού πλάτους, κυρίως στη βόρεια Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Η ορατότητα του σέλαος εξαρτάται από την ένταση της καταιγίδας, τη γεωγραφική θέση, τις καιρικές συνθήκες και τη φωτορύπανση.

Σε περιοχές μεσαίου γεωγραφικού πλάτους, όπως η νότια Ευρώπη, το σέλας πιθανόν να μην είναι ορατό με γυμνό μάτι, εκτός αν η καταιγίδα ενταθεί πέρα από τις εκτιμήσεις. Snapshot powered by AI

Ένα ρεύμα ηλιακού ανέμου κατευθύνεται προς τη Γη και ενδέχεται να φτάσει στον πλανήτη μας στις 20 Οκτωβρίου.

Την πληροφορία ανακοίνωσαν οι προγνώστες του Κέντρου Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA), της αμερικανικής υπηρεσίας που παρακολουθεί τις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο διάστημα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η άφιξη του ηλιακού ανέμου θα μπορούσε να προκαλέσει γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1, τη χαμηλότερη βαθμίδα της κλίμακας ταξινόμησης αυτών των φαινομένων. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί το βόρειο σέλας σε περιοχές μεγάλου γεωγραφικού πλάτους, όπου η αλληλεπίδραση των σωματιδίων του Ήλιου με το μαγνητικό πεδίο της Γης μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα στον ουρανό.

Τι είναι ο ηλιακός άνεμος;

Ο ηλιακός άνεμος είναι μια συνεχής ροή ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων, κυρίως ηλεκτρονίων και πρωτονίων, τα οποία εκπέμπονται από τον Ήλιο και διαχέονται στο διαπλανητικό διάστημα. Το άστρο μας δεν παράγει μόνο φως και θερμότητα, αλλά απελευθερώνει επίσης ύλη και ενέργεια που φτάνουν στους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος.

Η ταχύτητα, η πυκνότητα και οι μαγνητικές ιδιότητες αυτής της ροής μπορούν να μεταβάλλονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Γη δέχεται ισχυρότερα ή ταχύτερα ρεύματα ηλιακού ανέμου από το συνηθισμένο, τα οποία συχνά συνδέονται με ιδιαίτερα ενεργές περιοχές του Ήλιου ή με δομές στο εξωτερικό στρώμα της ατμόσφαιράς του, το ηλιακό στέμμα.

Όταν ένα τέτοιο ρεύμα κατευθύνεται προς τον πλανήτη μας, οι επιστήμονες παρακολουθούν την πορεία του, προκειμένου να εκτιμήσουν πότε θα φτάσει και ποιες επιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει. Η ένταση των επιπτώσεων δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα των σωματιδίων που φτάνουν στη Γη, αλλά και από τον προσανατολισμό του μαγνητικού πεδίου που μεταφέρει ο ηλιακός άνεμος.

Τι είναι η γεωμαγνητική καταιγίδα;

Η γεωμαγνητική καταιγίδα είναι μια διαταραχή στο μαγνητικό πεδίο της Γης, η οποία προκαλείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ της μαγνητόσφαιρας, δηλαδή της περιοχής του διαστήματος που κυριαρχείται από το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας, και του ηλιακού ανέμου.

Η Γη περιβάλλεται από ένα είδος μαγνητικής ασπίδας, η οποία εκτρέπει τα περισσότερα φορτισμένα σωματίδια που προέρχονται από το διάστημα. Όταν ο ηλιακός άνεμος μεταφέρει σημαντική ποσότητα ενέργειας στη μαγνητόσφαιρα, το σύστημα αυτό μπορεί να υποστεί προσωρινές διαταραχές, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί μια γεωμαγνητική καταιγίδα.

Η NOAA ταξινομεί αυτά τα φαινόμενα σε μια κλίμακα από G1 έως G5, από τις ασθενέστερες έως τις ακραίες καταιγίδες.

Μια καταιγίδα κατηγορίας G1 θεωρείται ασθενής. Μπορεί να προκαλέσει μικρές διακυμάνσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, περιορισμένες επιπτώσεις στη λειτουργία δορυφόρων και πιθανές παρεμβολές σε ορισμένα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών. Μπορεί επίσης να ευνοήσει την εμφάνιση του σέλαος σε γεωγραφικά πλάτη χαμηλότερα από εκείνα όπου παρατηρείται συνήθως.

Οι πραγματικές επιπτώσεις εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του φαινομένου και την ευαισθησία των υποδομών που επηρεάζονται. Σε γενικές γραμμές, μια καταιγίδα G1 δεν αποτελεί ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας για τον πληθυσμό. Ωστόσο, παρακολουθείται από τους επιστήμονες, ώστε να αξιολογούνται τυχόν συνέπειες στην τεχνολογία και τις υποδομές.

Πώς σχηματίζεται το βόρειο σέλας;

Το βόρειο σέλας είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φωτεινά φαινόμενα της φύσης. Εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές κοντά στον μαγνητικό Βόρειο Πόλο, όπου ενεργητικά σωματίδια από το διάστημα μπορούν να οδηγηθούν από το μαγνητικό πεδίο της Γης προς τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Εκεί, τα σωματίδια συγκρούονται με άτομα και μόρια των ατμοσφαιρικών αερίων, μεταφέροντας σε αυτά ενέργεια. Όταν τα αέρια απελευθερώνουν την ενέργεια που έχουν απορροφήσει, εκπέμπουν φως, δημιουργώντας φωτεινές κουρτίνες, τόξα και ζώνες που μπορεί να έχουν πράσινο, κόκκινο, μωβ ή μπλε χρώμα.

Το χρώμα εξαρτάται κυρίως από το είδος του αερίου που συμμετέχει στη διαδικασία και από το υψόμετρο στο οποίο πραγματοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις. Το πράσινο χρώμα, για παράδειγμα, παράγεται συχνά από το ατομικό οξυγόνο, ενώ ορισμένες κόκκινες αποχρώσεις συνδέονται με το οξυγόνο σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Στο βόρειο ημισφαίριο το φαινόμενο ονομάζεται βόρειο σέλας, ενώ στο νότιο ημισφαίριο είναι γνωστό ως νότιο σέλας. Και τα δύο αποτελούν εκδηλώσεις της ίδιας φυσικής διαδικασίας και μπορούν να γίνουν εντονότερα κατά τη διάρκεια γεωμαγνητικών καταιγίδων.

Θα είναι ορατό το σέλας στις 20 Οκτωβρίου;

Η πρόβλεψη για γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G1 δείχνει ότι ενδέχεται να εμφανιστεί σέλας σε περιοχές μεγάλου γεωγραφικού πλάτους, κυρίως στη βόρεια Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και σε άλλες περιοχές κοντά στη ζώνη όπου παρατηρείται συνήθως το φαινόμενο.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το σέλας θα είναι ορατό παντού. Η πιθανότητα παρατήρησής του εξαρτάται από την πραγματική ένταση της γεωμαγνητικής διαταραχής, τη γεωγραφική θέση, την παρουσία νεφώσεων και το πόσο σκοτεινός είναι ο ουρανός. Η φωτορύπανση μπορεί επίσης να δυσκολέψει την παρατήρηση των ασθενέστερων φωτεινών εκπομπών.

Για όσους βρίσκονται σε περιοχές μεσαίου γεωγραφικού πλάτους, όπως μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης και η Ιταλία, μια καταιγίδα G1 συνήθως δεν δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την παρατήρηση του σέλαος με γυμνό μάτι.

Οποιαδήποτε πιθανότητα να γίνει ορατό σε αυτές τις περιοχές θα εξαρτηθεί από το εάν το φαινόμενο ενταθεί περισσότερο από ό,τι προβλέπουν οι αρχικές εκτιμήσεις.