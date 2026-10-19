Σαν σήμερα 19 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 19 Οκτωβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Οκτωβρίου.
- 1912 – Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: Αρχίζει η μάχη των Γιαννιτσών με τον ελληνικό στρατό να επιτίθεται κατά των τουρκικών δυνάμεων. Την ίδια μέρα απελευθερώνεται η Σαμοθράκη.
- 1924 – 25 άνθρωποι σκοτώνονται και 18 τραυματίζονται στον κινηματογράφο «Πανόραμα» της Αθήνας (Γ’ Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη), από τον πανικό που προκαλείται στην αίθουσα, όταν ακούγεται η κραυγή «Φωτιά!».
- 1933 – Η Γερμανία αποσύρεται από την Κοινωνία των Εθνών.
- 1960 – Ψυχρός πόλεμος: Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. επιβάλλει εμπορικό εμπάργκο κατά της Κούβας.
- 2005 – Ξεκινά στη Βαγδάτη η δίκη του Σαντάμ Χουσεΐν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
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