Ένα φάντασμα σε ζυθοποιία 160 ετών της Νέας Υόρκης: Η μυστηριώδης λευκή μορφή με «δύο μάτια»

Snapshot Ο ιδιοκτήτης της ζυθοποιίας στη Νέα Υόρκη κατέγραψε σε κάμερα ασφαλείας μια μυστηριώδη λευκή μορφή με «δύο μάτια» που φαίνεται να στοιχειώνει την κουζίνα του καταστήματος.

Στα βίντεο φαίνονται φωτισμοί να τρεμοπαίζουν, μαχαίρια και άλλα αντικείμενα να εξαφανίζονται ή να μετακινούνται χωρίς ανθρώπινη παρουσία.

Ένας εργαζόμενος δήλωσε ότι έχει δει επανειλημμένα έναν άνδρα με φόρμα εργασίας στον χώρο παραγωγής, χωρίς να υπάρχουν επίσημα αρχεία για ατυχήματα ή τραγωδίες στον χώρο.

Ο ιδιοκτήτης παραμένει ανοιχτός σε διάφορες εξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραφυσικής δραστηριότητας, και μοιράστηκε τα πλάνα από τον Φεβρουάριο του 2024 μόλις πρόσφατα.

Ιστορικός της πόλης δεν εντόπισε καταγεγραμμένα τραγικά γεγονότα στο συγκεκριμένο χώρο, αν και δεν αποκλείει την πιθανότητα μη καταγεγραμμένου εργατικού ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Ο ιδιοκτήτης μιας ζυθοποιίας στη Νέα Υόρκη είναι πεπεισμένος ότι μία «σκοτεινή» μορφή στοιχειώνει τη ζυθοποιία του, ηλικίας 160 ετών, έχοντας βάλει στο στόχαστρο την κουζίνα, έχοντας μάλιστα, όπως ισχυρίζεται καταγράψει το φάντασμα.

Στα απόκοσμα πλάνα που δημοσιοποίησε ο ιδιοκτήτης από την κάμερα ασφαλείας της κουζίνας που ενεργοποιείται με κίνηση, δείχνει ένα μυστηριώδες λευκό σχήμα, μαχαίρια να εξαφανίζονται και φώτα να τρεμοπαίζουν ενώ κανείς δεν είναι τριγύρω.

Ο Πολ Χαλάικο δυσκολεύεται να εξηγήσει όλα όσα συμβαίνουν στη ζυθοποιία. Δήλωσε στο News 12 Hudson Valley ότι «αυτό», αναφερόμενος στο πολτεργκάιστ ή σε ένα φάντασμα, «εστιάζει στην κουζίνα μας».

Περιγράφοντας αυτό που είδε στο βίντεο της κάμερας ασφαλείας, ο Χαλάικο είπε: «Μοιάζει με ένα στόμα που κάνει γκριμάτσα — πολύ ανατριχιαστικό με τα δόντια, βλέπω σίγουρα δύο μάτια».

Δύο ακόμη βίντεο, που τραβήχτηκαν με διαφορά 47 λεπτών, δείχνουν λάμψεις φωτός μέσα στο εστιατόριο τη νύχτα, όταν είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κανείς εκεί. Επιπλέον, άλλο υλικό δείχνει αντικείμενα που είτε έχουν μετακινηθεί από την αρχική τους θέση είτε έχουν εξαφανιστεί εντελώς από το οπτικό πεδίο. Ωστόσο, κανένα από τα βίντεο δεν τα δείχνει στην πραγματικότητα τη στιγμή που μετακινούνται.

BREWERY GHOSTS? Something strange is brewing at Newburgh Brewing Company—and it’s not on tap! The owner is showing me creepy footage he can’t explain: a face-like shape and kitchen items that appear to change places when no one is there. An exclusive look tonight on @News12HV. 👻 https://t.co/SMyJbh4cQW — Blaise Gomez (@BlaiseGomez12) October 16, 2026

Μαχαίρια, κατσαρόλες, ένας κάδος σκουπιδιών και ένας δίσκος εμφανίζονται σε ορισμένα πλάνα, ενώ σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται σε εντελώς διαφορετικό σημείο. Μερικά από αυτά έχουν εξαφανιστεί εντελώς από το κάδρο.

Ο Χαλάικο δείχνει ένα στιγμιότυπο με δύο μαχαίρια στη θήκη, τα οποία όμως έχουν εξαφανιστεί στην επόμενη φωτογραφία. Εκτός αυτού, ένας εργαζόμενος στο ζυθοποιείο ισχυρίζεται επίσης ότι έχει δει αρκετές φορές έναν άνδρα με φόρμα εργασίας στον χώρο παραγωγής του ισογείου.

Αναζητώντας την πηγή του «κακού» απευθύνθηκε σε ιστορικό της πόλης, θέλοντας να μάθει αν είχε συμβεί κάποια τραγωδία στον χώρο. Δεν βρήκε κανένα αρχείο που να αναφέρεται σε κάποιο τραγικόο γεγονός.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι είναι πιθανό να είχε συμβεί κάποιο εργατικό ατύχημα, το οποίο όμως δεν καταγράφηκε. Ο Χαλάικο ανέφερε ότι το βίντεο είναι από τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά το μοιράστηκε μόλις τώρα. Είναι ανοιχτός σε κάθε είδους εξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραφυσικής δραστηριότητας, λέγοντας: «Θα ήμουν τρελός να πω ότι δεν είναι πιθανό».