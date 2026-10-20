Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 20 Οκτωβρίου

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Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 20 Οκτωβρίου.

  • 1827 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Μια συμμαχική βρετανική, γαλλική και ρωσική ναυτική δύναμη κατέστρεψε έναν συνδυασμένο οθωμανικό και αιγυπτιακό στόλο στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου στην Πύλο.
  • 1888 - Εγκαινιάζεται με πανηγυρικό τρόπο το Ζάππειον Μέγαρο στην Αθήνα.
  • 1912 - Α' Βαλκανικός Πόλεμος: ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τα Γιαννιτσά.
  • 1941 - Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Χιλιάδες πολίτες εκτελούνται στο Κραγκούγιεβατς, στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Σερβία.
  • 1968 - Η πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ζακλίν (Τζάκι) Κένεντι παντρεύεται τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση.
  • 2011 - Φονεύεται από τους αντάρτες ο τότε ηγέτης της Λιβύης συνταγματάρχης Μουαμάρ Καντάφι.
  • 2014 - Πεθαίνει ο λαϊκός τραγουδιστής Σπύρος Ζαγοραίος
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