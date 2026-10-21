Σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 21 Οκτωβρίου

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Σαν σήμερα 21 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 21 Οκτωβρίου.

  • 1520 - Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος ανακαλύπτει έναν πορθμό, γνωστός σήμερα ως Πορθμός του Μαγγελάνου.
  • 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η πρώτη επίθεση καμικάζι. Ένα ιαπωνικό πολεμικό αεροπλάνο που μετέφερε βόμβα 200 κιλών επιτίθεται στο HMAS Australia στα ανοικτά του νησιού Λέιτε.
  • 1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μάχη του Άαχεν. Μετά από μάχη τριών εβδομάδων η πόλη του Άαχεν πέφτει στις αμερικανικές δυνάμεις, καθιστώντας την την πρώτη γερμανική πόλη που καταλαμβάνεται από τους συμμάχους.
  • 1965 - Ο κομήτης Ικέγια-Σέκι πλησιάζει το περιήλιο, περνώντας 450.000 χιλιόμετρα από τον ήλιο. Ο κομήτης είναι γνωστός ως ο πιο λαμπρός του 20ού αιώνα.
ikeyasekitail30oct1965.jpg
  • 1972 - Αεροσκάφος NAMC YS-11 της «Ολυμπιακής Αεροπλοΐας» συντρίβεται στις ακτές της Βούλας. 37 από τους επιβαίνοντες πνίγονται, ενώ 19 καταφέρνουν να σωθούν.
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  • 1994 - Η καταστροφική καταιγίδα του Ποδονίφτη πλήττει την Αττική, με τραγικό απολογισμό 14 νεκρούς.
  • 2003 - Φωτογραφίζεται για πρώτη φορά ο πλανήτης νάνος Έρις.
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  • 2025 - Πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών, ο τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός, Διονύσης Σαββόπουλος.
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