Γιατί ο αφρός του σαπουνιού είναι πάντα λευκός – Ακόμα κι αν είναι μπλε ή κόκκινο

Κόκκινα, μπλε, πράσινα, τα σαπούνια διατίθενται σε διάφορα χρώματα στην αγορά, ωστόσο ο αφρός που προκαλούν, είναι λευκός

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Γιατί ο αφρός του σαπουνιού είναι πάντα λευκός – Ακόμα κι αν είναι μπλε ή κόκκινο
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Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο αφρός του σαπουνιού είναι πάντα λευκός, ακόμη και όταν η πλάκα του σαπουνιού είναι κόκκινη, πράσινη, μπλε ή κίτρινη;

Παρότι πρόκειται για μια καθημερινή παρατήρηση, το φαινόμενο κρύβει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστημονική ερμηνεία που βασίζεται στη φυσική και την οπτική.

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