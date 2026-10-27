Χιλή: Το πείραμα με τους σολομούς που ξέφυγε από τον έλεγχο το 1970 και έφτασε μέχρι την Αργεντινή

Η εισαγωγή σολομών Chinook στη Χιλή με στόχο την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας είχε απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς το είδος εξαπλώθηκε και σε ποτάμια της Αργεντινής.

Η εισαγωγή ενός ζωικού είδους σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν ζούσε φυσιολογικά μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα οικοσυστήματα. Τα ξενικά είδη, όταν εγκαθίστανται και εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα, ενδέχεται να επηρεάσουν την τροφική αλυσίδα και να μεταβάλουν την παρουσία των αυτόχθονων ειδών.

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