Τρομακτικό ατύχημα για υπάλληλο κομμωτηρίου: Πήγε να κλείσει γυάλινη πόρτα και έγινε χίλια κομμάτια

Snapshot Μια υπάλληλος κομμωτηρίου στο Τέξας είδε μια συρόμενη γυάλινη πόρτα να θρυμματίζεται την πρώτη της ημέρα εργασίας.

Η πόρτα έσπασε ξαφνικά την ώρα που επιχειρούσε να την κλείσει για να εξασφαλίσει ιδιωτικότητα σε πελάτισσα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και προκάλεσε αναστάτωση στο κατάστημα.

Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί και η αιτία της θραύσης παραμένει άγνωστη.

Το βίντεο του ατυχήματος διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Snapshot powered by AI

Επεισοδιακά ξεκίνησε στη νέα της δουλειά μία υπάλληλος κομμωτηρίου στο Τέξας, όταν την πρώτη της ημέρα μια γυάλινη πόρτα διαλύθηκε ξαφνικά στα χέρια της, σκορπίζοντας εκατοντάδες μικρά θραύσματα στο πάτωμα.

Η υπάλληλος επιχείρησε να κλείσει μια συρόμενη γυάλινη πόρτα, προκειμένου να εξασφαλίσει ιδιωτικότητα σε μια πελάτισσα του καταστήματος. Ωστόσο, τη στιγμή που μετακίνησε την πόρτα, το τζάμι θρυμματίστηκε απότομα, με τα κομμάτια του να καταλήγουν στο δάπεδο, προκαλώντας αναστάτωση.

Η στιγμή που η πόρτα γίνεται χίλια κομμάτια

Το απρόσμενο ατύχημα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του κομμωτηρίου. Η υπάλληλος και η πελάτισσα αιφνιδιάστηκαν από τον ξαφνικό θόρυβο και την εικόνα της πόρτας που κατέρρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι σχολίασαν τόσο την απροσδόκητη εξέλιξη όσο και το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη κατά την πρώτη ημέρα της εργαζόμενης στη νέα της θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία της θραύσης.

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