Τρόμος στη Γιούτα: Τεράστιοι βράχοι κατρακύλησαν σε δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας - Βίντεο

Snapshot Τεράστιοι βράχοι κατρακύλησαν σε δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας στο Provo Canyon της Γιούτα, κοντά στους καταρράκτες Bridal Veil Falls, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι Αρχές έκλεισαν το μονοπάτι και τον χώρο αναψυχής για περίπου 400 μέτρα λόγω κινδύνου νέων καταπτώσεων, με απαγόρευση πρόσβασης έως την άνοιξη.

Η κατολίσθηση προκλήθηκε μετά από έντονες βροχοπτώσεις που αποσταθεροποίησαν την απότομη πλαγιά και προκάλεσαν ζημιές σε δέντρα και υποδομές.

Εθελοντές και αστυνομικοί επιτηρούν την περιοχή για την αποτροπή προσέγγισης επισκεπτών, καθώς πέτρες συνέχιζαν να πέφτουν ακόμη και μία ώρα μετά το περιστατικό.

Οι εργασίες απομάκρυνσης των βράχων και αποκατάστασης των ζημιών έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη, χωρίς να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας του μονοπατιού. Snapshot powered by AI

Σκηνές τρόμου στη Γιούτα, όταν τεράστιοι βράχοι κατρακύλησαν σε δημοφιλές μονοπάτι κοντά στους καταρράκτες Bridal Veil Falls. Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν την κατολίσθηση, ενώ οι Αρχές έκλεισαν την περιοχή λόγω κινδύνου νέων καταπτώσεων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Μια τεράστια μάζα από βράχους και πέτρες αποκολλήθηκε από απότομη πλαγιά και κατρακύλησε με ορμή σε δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, στο φαράγγι Provo Canyon, κοντά στους εντυπωσιακούς καταρράκτες Bridal Veil Falls.

Μεγάλοι βράχοι κατέληξαν στο μονοπάτι και στον χώρο αναψυχής που βρίσκεται στους πρόποδες των καταρρακτών, ενώ από την πλαγιά σηκώθηκαν σύννεφα σκόνης.

Παρά τη σφοδρότητα της κατολίσθησης, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιούτα.

Η στιγμή της κατολίσθησης καταγράφηκε σε βίντεο

Τις εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν ο Έμερσον και η Μπέιλι Χάμιλτον, οι οποίοι διέσχιζαν το φαράγγι όταν αντιλήφθηκαν βράχους να αποκολλώνται από την πλαγιά.

Το ζευγάρι σταμάτησε για να διαπιστώσει εάν κάποιος χρειαζόταν βοήθεια, όμως λίγο αργότερα άκουσε νέους βράχους να πέφτουν προς το μονοπάτι.

Όπως περιέγραψε η Μπέιλι Χάμιλτον στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KSL, η κατολίσθηση συνεχίστηκε, με μεγάλες πέτρες να προσκρούουν στο έδαφος καθώς οι δύο μάρτυρες απομακρύνονταν.

Στα βίντεο διακρίνονται ογκώδεις βράχοι να κατρακυλούν από μεγάλο ύψος, παρασύροντας κλαδιά και προκαλώντας σύννεφα σκόνης.

Η πτώση των βράχων προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και σε τμήματα υποδομών της περιοχής.

Έκλεισε το μονοπάτι – Κίνδυνος νέων καταπτώσεων

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι τοπικές Αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την πρόσβαση στο μονοπάτι και στον χώρο αναψυχής κοντά στους καταρράκτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη, η απαγόρευση αφορά τμήμα περίπου 400 μέτρων, από τον χώρο στάθμευσης προς τους καταρράκτες.

Αστυνομικοί και εθελοντές αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να αποτρέψουν την προσέγγιση επισκεπτών, καθώς ακόμη και μία ώρα μετά την αρχική κατολίσθηση εξακολουθούσαν να πέφτουν πέτρες.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι το μονοπάτι θα παραμείνει κλειστό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ οι εργασίες απομάκρυνσης των βράχων και αποκατάστασης των ζημιών προγραμματίζονται για την άνοιξη.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις πριν από την κατολίσθηση

Η κατολίσθηση σημειώθηκε ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε ορισμένους σταθμούς του Provo Canyon καταγράφηκαν περισσότερα από 25 χιλιοστά βροχής μέσα στο προηγούμενο 24ωρο.

Η βροχή μπορεί να συμβάλει στην αποσταθεροποίηση απότομων πλαγιών, καθώς το νερό εισχωρεί στις ρωγμές των πετρωμάτων και επηρεάζει τη συνοχή των υλικών.

Ο επίτροπος της κομητείας Γιούτα, Σκάιλερ Μπέλτραν, συνέδεσε την κατολίσθηση με τις έντονες βροχοπτώσεις και τόνισε ότι η περιοχή θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση.

Το περιστατικό προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς το Bridal Veil Falls αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους φυσικούς προορισμούς της Γιούτα, προσελκύοντας επισκέπτες και πεζοπόρους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί αποτέλεσε τη σημαντικότερη θετική εξέλιξη, καθώς οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη δύναμη με την οποία οι βράχοι έπεσαν πάνω στο μονοπάτι.

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