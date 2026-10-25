Τρομακτικό βίντεο στη Βραζιλία: Τρένο παρασύρει γερανό και τον εκσφενδονίζει σε πολυσύχναστο δρόμο

Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο – Ο γερανός κατέληξε σε δρόμο γεμάτο αυτοκίνητα και πεζούς - Τραυματίστηκε ο χειριστής του 

Ανθή Κουρεντζή

Τρομακτικό βίντεο στη Βραζιλία: Τρένο παρασύρει γερανό και τον εκσφενδονίζει σε πολυσύχναστο δρόμο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
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  • Ένας γερανός κατέρρευσε πάνω σε υπερυψωμένες σιδηροδρομικές γραμμές στο Σάο Πάολο και παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο, με αποτέλεσμα η μεταλλική κατασκευή να πέσει σε πολυσύχναστο δρόμο.
  • Ο χειριστής του γερανού τραυματίστηκε και έλαβε βοήθεια, ενώ κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
  • Η πτώση του γερανού προκάλεσε ζημιές σε τρία οχήματα και σε έναν μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος, διακόπτοντας την κυκλοφορία των συρμών στη γραμμή 15-Prata.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε και δρομολογήθηκαν λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.
  • Ο συρμός που ενεπλάκη στο ατύχημα αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο και οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της ανατροπής του γερανού.
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Ένα τρομακτικό ατύχημα, που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε το Σάββατο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν ένας τεράστιος γερανός κατέρρευσε πάνω στις υπερυψωμένες σιδηροδρομικές γραμμές και παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας καρέ καρέ τις δραματικές στιγμές.

Στα πλάνα διακρίνεται ο συρμός να προσκρούει με δύναμη στη μεταλλική κατασκευή, η οποία είχε προηγουμένως πέσει πάνω στις γραμμές. Από τη σφοδρή σύγκρουση, τμήματα του γερανού αποκολλώνται και καταλήγουν στον δρόμο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, όπου εκείνη την ώρα κινούνται οχήματα και πεζοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, κοντά στον σταθμό Camilo Haddad, στην ανατολική πλευρά της πόλης, στη γραμμή 15-Prata του υπερυψωμένου σιδηροδρόμου.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, ο χειριστής του γερανού τραυματίστηκε και δέχθηκε βοήθεια από την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για το μηχάνημα.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε, ενώ όλοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Ζημιές σε οχήματα και διακοπή της κυκλοφορίας

Η πτώση του γερανού προκάλεσε ζημιές σε τρία οχήματα, ενώ καταστράφηκε και μετασχηματιστής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με έξι οχήματα και δύο επιχειρησιακές μοτοσικλέτες.

Η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε στις 12:04 τοπική ώρα στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Vila Prudente και São Lucas, με τις αρχές να δρομολογούν λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ο συρμός που ενεπλάκη στο ατύχημα αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο και επισκευές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γερανός ανατράπηκε και κατέληξε στις γραμμές.

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