Τρομακτικό βίντεο στη Βραζιλία: Τρένο παρασύρει γερανό και τον εκσφενδονίζει σε πολυσύχναστο δρόμο

Snapshot Ένας γερανός κατέρρευσε πάνω σε υπερυψωμένες σιδηροδρομικές γραμμές στο Σάο Πάολο και παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο, με αποτέλεσμα η μεταλλική κατασκευή να πέσει σε πολυσύχναστο δρόμο.

Ο χειριστής του γερανού τραυματίστηκε και έλαβε βοήθεια, ενώ κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Η πτώση του γερανού προκάλεσε ζημιές σε τρία οχήματα και σε έναν μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος, διακόπτοντας την κυκλοφορία των συρμών στη γραμμή 15-Prata.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε και δρομολογήθηκαν λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ο συρμός που ενεπλάκη στο ατύχημα αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο και οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της ανατροπής του γερανού. Snapshot powered by AI

Ένα τρομακτικό ατύχημα, που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε το Σάββατο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν ένας τεράστιος γερανός κατέρρευσε πάνω στις υπερυψωμένες σιδηροδρομικές γραμμές και παρασύρθηκε από διερχόμενο τρένο.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας καρέ καρέ τις δραματικές στιγμές.

Στα πλάνα διακρίνεται ο συρμός να προσκρούει με δύναμη στη μεταλλική κατασκευή, η οποία είχε προηγουμένως πέσει πάνω στις γραμμές. Από τη σφοδρή σύγκρουση, τμήματα του γερανού αποκολλώνται και καταλήγουν στον δρόμο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, όπου εκείνη την ώρα κινούνται οχήματα και πεζοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, κοντά στον σταθμό Camilo Haddad, στην ανατολική πλευρά της πόλης, στη γραμμή 15-Prata του υπερυψωμένου σιδηροδρόμου.

Video shows the moment a train collided with a crane that had fallen onto railway tracks in Brazil. After being struck by the train, the wreckage of the crane plunged into a street busy with traffic and pedestrians. The crane operator was injured in the incident in Sao Paulo. https://t.co/5sGQBC0gie — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 24, 2026

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, ο χειριστής του γερανού τραυματίστηκε και δέχθηκε βοήθεια από την εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για το μηχάνημα.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε, ενώ όλοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Ζημιές σε οχήματα και διακοπή της κυκλοφορίας

Η πτώση του γερανού προκάλεσε ζημιές σε τρία οχήματα, ενώ καταστράφηκε και μετασχηματιστής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με έξι οχήματα και δύο επιχειρησιακές μοτοσικλέτες.

DRIVERLESS TRAIN CRASHES INTO A GIANT CRANE IN BRAZIL Shocking scenes from São Paulo! A construction crane fell across an elevated railway track just as an automated train was approaching The train smashed into the crane, sending debris crashing onto the busy road below Fortunately all passengers escaped unharmed though the crane operator was injured — Nabila Jamal (@nabilajamal_) October 25, 2026

Η κυκλοφορία των συρμών διακόπηκε στις 12:04 τοπική ώρα στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Vila Prudente και São Lucas, με τις αρχές να δρομολογούν λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ο συρμός που ενεπλάκη στο ατύχημα αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο και επισκευές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γερανός ανατράπηκε και κατέληξε στις γραμμές.

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