Σαν Ντιέγκο: Δευτερόλεπτα τρόμου για άνδρα που πήδηξε από φορτηγό που κρεμόταν στον αέρα

Snapshot Ένας άνδρας αναγκάστηκε να πηδήξει από την καμπίνα φορτηγού που κρεμόταν πάνω από τον αυτοκινητόδρομο I-5 στο Σαν Ντιέγκο μετά από σοβαρό τροχαίο.

Περαστικοί κρατούσαν κουβέρτα κάτω από το φορτηγό για να ασφαλίσουν την πτώση του άνδρα, ο οποίος ήταν ο συνοδηγός του οχήματος.

Τέσσερα άτομα από το επιβατικό αυτοκίνητο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ οι δύο άνδρες στο φορτηγό αρνήθηκαν ιατρική βοήθεια.

Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο διαχωριστικό του δρόμου, διαρροή καυσίμων και μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία που αποκαταστάθηκε μετά από αρκετές ώρες.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις τοπικές Αρχές. Snapshot powered by AI

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, όταν ένας άνδρας αναγκάστηκε να πηδήξει στο κενό από την καμπίνα ενός φορτηγού που κρεμόταν επικίνδυνα πάνω από τον δρόμο, μετά από σφοδρό τροχαίο ατύχημα.

Η δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο, με περαστικούς να σπεύδουν στο σημείο και να κρατούν τεντωμένη μια κουβέρτα, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν την ασφαλή προσγείωση του άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, στον αυτοκινητόδρομο Interstate 5 (I-5), κοντά στην οδό Washington Street, στην περιοχή Mission Hills.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η καμπίνα του να περάσει πάνω από το κεντρικό διαχωριστικό στηθαίο και να βρεθεί να κρέμεται πάνω από τις λωρίδες της αντίθετης κατεύθυνσης.

https://www.instagram.com/usatoday/reel/Dezv8UQjNAO/

Σαν να μην έφτανε ο κίνδυνος πτώσης, στο μπροστινό τμήμα του οχήματος εκδηλώθηκε φωτιά, κάνοντας την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η συγκλονιστική στιγμή της διάσωσης

Το βίντεο, που κατέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας Arash Samiei και δημοσιοποίησε το πρακτορείο Storyful, αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση.

Ο Samiei βρισκόταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί εξαιτίας του τροχαίου, όταν πλησίασε το σημείο και άρχισε να καταγράφει όσα συνέβαιναν.

Στα πλάνα διακρίνεται ένας άνδρας να προσπαθεί να βγει από την καμπίνα του φορτηγού, η οποία έχει μείνει μετέωρη πάνω από το οδόστρωμα.

Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που βρίσκονται από κάτω κρατούν μια κουβέρτα ανοιχτή, περιμένοντας να πηδήξει.

Ο άνδρας καταφέρνει να βγει από το όχημα, κρέμεται για λίγα δευτερόλεπτα από την καμπίνα και τελικά αφήνεται στο κενό, φτάνοντας στο οδόστρωμα, όπου οι παρευρισκόμενοι έχουν συγκεντρωθεί για να τον βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο οδηγός του φορτηγού είχε εκτιναχθεί από το όχημα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ ο άνθρωπος που καταγράφεται στο βίντεο να πηδά ήταν ο συνοδηγός.

Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο, τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο επιβατικό αυτοκίνητο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν δημοσιοποιήθηκαν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Αντίθετα, οι δύο άνδρες που βρίσκονταν στο φορτηγό αρνήθηκαν να μεταφερθούν για ιατρική περίθαλψη, παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο κεντρικό διαχωριστικό του αυτοκινητοδρόμου, ενώ σημειώθηκε και διαρροή καυσίμων στο οδόστρωμα.

Οι Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο αρκετών λωρίδων κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές οχημάτων και να προκληθούν πολύωρες καθυστερήσεις.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως λίγο πριν από τις 18:00 τοπική ώρα, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης του φορτηγού και καθαρισμού του δρόμου.

Τα αίτια του τροχαίου βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η εικόνα, πάντως, που ξεχωρίζει από το περιστατικό είναι εκείνη των περαστικών που, μπροστά στον κίνδυνο, έσπευσαν να βοηθήσουν έναν άγνωστό τους, κρατώντας μια κουβέρτα κάτω από το φορτηγό.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια ομάδα ανθρώπων που βρέθηκαν τυχαία στο ίδιο σημείο συνεργάστηκε για να προσφέρει στον εγκλωβισμένο άνδρα μια διέξοδο από την επικίνδυνη κατάσταση.

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