Σπάνιο βίντεο: Γιγάντιο καλαμάρι ξεπρόβαλε στην επιφάνεια κρατώντας τη λεία του

Snapshot Ένα ζωντανό γιγάντιο καλαμάρι καταγράφηκε την ώρα που τρεφόταν με ένα μικρότερο καλαμάρι στα νερά της Ιαπωνίας.

Το βίντεο δείχνει το καλαμάρι Architeuthis dux να χρησιμοποιεί τα πλοκάμια του για να κρατήσει τη λεία του κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Το γιγάντιο καλαμάρι ζει σε μεγάλα βάθη και είναι δύσκολο να παρατηρηθεί ζωντανό, με τις περισσότερες γνώσεις να προέρχονται από νεκρά δείγματα.

Οι ενήλικες γιγάντιοι καλαμάριοι μπορούν να φτάσουν πάνω από δέκα μέτρα μήκος και διαθέτουν πολύ μεγάλα μάτια για να ανιχνεύουν το φως σε σκοτεινά νερά.

Η πρώτη κινηματογράφηση ζωντανού γιγάντιου καλαμαριού στο φυσικό του περιβάλλον έγινε το 2012 σε ερευνητική αποστολή στα ανοιχτά της Ιαπωνίας. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο μυστηριώδη πλάσματα των ωκεανών καταγράφηκε ζωντανό την ώρα που τρεφόταν με ένα άλλο καλαμάρι. Οι εντυπωσιακές εικόνες από τα νερά της Ιαπωνίας αποκαλύπτουν τη δύναμη ενός θαλάσσιου θηρευτή που οι επιστήμονες σπάνια έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν.

Μοιάζει με πλάσμα βγαλμένο από τις σελίδες ενός μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας. Με τεράστια πλοκάμια, επιβλητικό σώμα και κινήσεις που θυμίζουν υποβρύχιο χορό, ένα γιγάντιο καλαμάρι εμφανίζεται μπροστά στον φακό, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στον μυστηριώδη κόσμο των ωκεανών.

Το εντυπωσιακό βίντεο, που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου, καταγράφει ένα ζωντανό γιγάντιο καλαμάρι να τρέφεται με ένα άλλο, μικρότερο καλαμάρι του είδους Thysanoteuthis rhombus, γνωστό διεθνώς ως diamondback squid.

Οι εικόνες προέρχονται από αλιευτικό σκάφος στα νερά της Ιαπωνίας και δημοσιοποιήθηκαν αρχικά τον Δεκέμβριο του 2025, προτού αρχίσουν να αναπαράγονται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σπάνια στιγμή που ο θαλάσσιος γίγαντας καταβροχθίζει τη λεία του

Στο βίντεο, το τεράστιο κεφαλόποδο εμφανίζεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, έχοντας αγκαλιάσει τη λεία του με τους ισχυρούς βραχίονές του.

Το σώμα του κινείται αργά μέσα στο νερό, ενώ τα πλοκάμια παραμένουν τυλιγμένα γύρω από το μικρότερο καλαμάρι, το οποίο φαίνεται να έχει πιαστεί στα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους.

Η κάμερα καταγράφει από πολύ κοντά το γιγάντιο ζώο, επιτρέποντας να διακρίνει κανείς λεπτομέρειες της ανατομίας του που σπάνια αποτυπώνονται σε βίντεο.

Το γιγάντιο καλαμάρι, με την επιστημονική ονομασία Architeuthis dux, αποτελεί ένα από τα πιο δυσπρόσιτα και λιγότερο παρατηρημένα μεγάλα ζώα του θαλάσσιου κόσμου.

Ζει κυρίως σε μεγάλα βάθη, μακριά από το φως του ήλιου, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μελέτη της συμπεριφοράς του στο φυσικό του περιβάλλον.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν την ύπαρξή του εδώ και πολλές δεκαετίες, κυρίως από νεκρά δείγματα που έχουν εκβραστεί στις ακτές ή έχουν εντοπιστεί στα δίχτυα αλιευτικών σκαφών.

Ωστόσο, οι συναντήσεις με ζωντανά άτομα παραμένουν περιορισμένες.

Οι ενήλικες γιγάντιοι καλαμάριοι μπορούν να φτάσουν σε εντυπωσιακά μήκη, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα δέκα μέτρα μαζί με τα μακριά συλληπτήρια πλοκάμια τους.

Διαθέτουν επίσης από τα μεγαλύτερα μάτια στο ζωικό βασίλειο, μια προσαρμογή που τους επιτρέπει να ανιχνεύουν ελάχιστες ποσότητες φωτός στα σκοτεινά νερά.

Από τον θρύλο του Κράκεν στην επιστημονική πραγματικότητα

Για αιώνες, οι ιστορίες των ναυτικών για γιγάντια θαλάσσια τέρατα τροφοδότησαν μύθους και θρύλους.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Κράκεν, το μυθικό πλάσμα της σκανδιναβικής παράδοσης που περιγραφόταν ως ένα τεράστιο θαλάσσιο τέρας ικανό να παρασύρει ολόκληρα πλοία στα βάθη.

Η πραγματική ύπαρξη των γιγάντιων καλαμαριών συνέβαλε στη σύνδεσή τους με αυτές τις αφηγήσεις, παρότι η επιστημονική γνώση δεν υποστηρίζει τις υπερβολικές περιγραφές των παλαιών μύθων.

Η πρώτη κινηματογράφηση ζωντανού γιγάντιου καλαμαριού στο φυσικό του περιβάλλον πραγματοποιήθηκε το 2012, σε ερευνητική αποστολή στα ανοιχτά της Ιαπωνίας.

Διαβάστε επίσης