Σπάνιο βίντεο: Γιγάντιο καλαμάρι ξεπρόβαλε στην επιφάνεια κρατώντας τη λεία του

Ένα πραγματικό «θαλάσσιο τέρας» στην κάμερα

Ανθή Κουρεντζή

Σπάνιο βίντεο: Γιγάντιο καλαμάρι ξεπρόβαλε στην επιφάνεια κρατώντας τη λεία του
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα ζωντανό γιγάντιο καλαμάρι καταγράφηκε την ώρα που τρεφόταν με ένα μικρότερο καλαμάρι στα νερά της Ιαπωνίας.
  • Το βίντεο δείχνει το καλαμάρι Architeuthis dux να χρησιμοποιεί τα πλοκάμια του για να κρατήσει τη λεία του κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.
  • Το γιγάντιο καλαμάρι ζει σε μεγάλα βάθη και είναι δύσκολο να παρατηρηθεί ζωντανό, με τις περισσότερες γνώσεις να προέρχονται από νεκρά δείγματα.
  • Οι ενήλικες γιγάντιοι καλαμάριοι μπορούν να φτάσουν πάνω από δέκα μέτρα μήκος και διαθέτουν πολύ μεγάλα μάτια για να ανιχνεύουν το φως σε σκοτεινά νερά.
  • Η πρώτη κινηματογράφηση ζωντανού γιγάντιου καλαμαριού στο φυσικό του περιβάλλον έγινε το 2012 σε ερευνητική αποστολή στα ανοιχτά της Ιαπωνίας.
Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο μυστηριώδη πλάσματα των ωκεανών καταγράφηκε ζωντανό την ώρα που τρεφόταν με ένα άλλο καλαμάρι. Οι εντυπωσιακές εικόνες από τα νερά της Ιαπωνίας αποκαλύπτουν τη δύναμη ενός θαλάσσιου θηρευτή που οι επιστήμονες σπάνια έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν.

Μοιάζει με πλάσμα βγαλμένο από τις σελίδες ενός μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας. Με τεράστια πλοκάμια, επιβλητικό σώμα και κινήσεις που θυμίζουν υποβρύχιο χορό, ένα γιγάντιο καλαμάρι εμφανίζεται μπροστά στον φακό, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στον μυστηριώδη κόσμο των ωκεανών.

Το εντυπωσιακό βίντεο, που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου, καταγράφει ένα ζωντανό γιγάντιο καλαμάρι να τρέφεται με ένα άλλο, μικρότερο καλαμάρι του είδους Thysanoteuthis rhombus, γνωστό διεθνώς ως diamondback squid.

Οι εικόνες προέρχονται από αλιευτικό σκάφος στα νερά της Ιαπωνίας και δημοσιοποιήθηκαν αρχικά τον Δεκέμβριο του 2025, προτού αρχίσουν να αναπαράγονται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σπάνια στιγμή που ο θαλάσσιος γίγαντας καταβροχθίζει τη λεία του

Στο βίντεο, το τεράστιο κεφαλόποδο εμφανίζεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, έχοντας αγκαλιάσει τη λεία του με τους ισχυρούς βραχίονές του.

Το σώμα του κινείται αργά μέσα στο νερό, ενώ τα πλοκάμια παραμένουν τυλιγμένα γύρω από το μικρότερο καλαμάρι, το οποίο φαίνεται να έχει πιαστεί στα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους.

Η κάμερα καταγράφει από πολύ κοντά το γιγάντιο ζώο, επιτρέποντας να διακρίνει κανείς λεπτομέρειες της ανατομίας του που σπάνια αποτυπώνονται σε βίντεο.

Το γιγάντιο καλαμάρι, με την επιστημονική ονομασία Architeuthis dux, αποτελεί ένα από τα πιο δυσπρόσιτα και λιγότερο παρατηρημένα μεγάλα ζώα του θαλάσσιου κόσμου.

Ζει κυρίως σε μεγάλα βάθη, μακριά από το φως του ήλιου, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μελέτη της συμπεριφοράς του στο φυσικό του περιβάλλον.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν την ύπαρξή του εδώ και πολλές δεκαετίες, κυρίως από νεκρά δείγματα που έχουν εκβραστεί στις ακτές ή έχουν εντοπιστεί στα δίχτυα αλιευτικών σκαφών.

Ωστόσο, οι συναντήσεις με ζωντανά άτομα παραμένουν περιορισμένες.

Οι ενήλικες γιγάντιοι καλαμάριοι μπορούν να φτάσουν σε εντυπωσιακά μήκη, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα δέκα μέτρα μαζί με τα μακριά συλληπτήρια πλοκάμια τους.

Διαθέτουν επίσης από τα μεγαλύτερα μάτια στο ζωικό βασίλειο, μια προσαρμογή που τους επιτρέπει να ανιχνεύουν ελάχιστες ποσότητες φωτός στα σκοτεινά νερά.

Από τον θρύλο του Κράκεν στην επιστημονική πραγματικότητα

Για αιώνες, οι ιστορίες των ναυτικών για γιγάντια θαλάσσια τέρατα τροφοδότησαν μύθους και θρύλους.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Κράκεν, το μυθικό πλάσμα της σκανδιναβικής παράδοσης που περιγραφόταν ως ένα τεράστιο θαλάσσιο τέρας ικανό να παρασύρει ολόκληρα πλοία στα βάθη.

Η πραγματική ύπαρξη των γιγάντιων καλαμαριών συνέβαλε στη σύνδεσή τους με αυτές τις αφηγήσεις, παρότι η επιστημονική γνώση δεν υποστηρίζει τις υπερβολικές περιγραφές των παλαιών μύθων.

Η πρώτη κινηματογράφηση ζωντανού γιγάντιου καλαμαριού στο φυσικό του περιβάλλον πραγματοποιήθηκε το 2012, σε ερευνητική αποστολή στα ανοιχτά της Ιαπωνίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Φοροδιέφευγαν από το 2016 - Τι δείχνουν τα «μαύρα βιβλία» - Η ζημία για το Δημόσιο ενδέχεται να διπλασιαστεί

11:05ANNOUNCEMENTS

Οι μάχες της Super League και το ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:00ANNOUNCEMENTS

Προετοιμάστε το σπίτι σας για τον χειμώνα: Ένας πρακτικός οδηγός για άνεση, ασφάλεια και καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από την αποκατάσταση στην πρόληψη: Πώς τα αντιδιαβρωτικά έργα προστατεύουν τις πυρόπληκτες περιοχές

10:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πώς ο Λιόλιος ανέβασε τον Προμηθέα στην GBL: Οι σοκαριστικές καταθέσεις των βασικών μαρτύρων στην υπόθεση της μαφίας του μπάσκετ - Πώς έστησε την εκλογή του στην ΕΟΚ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα KGM Musso, Musso Grand και Musso EV στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Άλλαξαν 2 εκατομμύρια μετρητές - Πώς θα γίνεται η μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες εργαζόμενης στην ΕΟΚ: «Κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Λιόλιο, είχε στήσει μια ολόκληρη παραγκούπολη» 

10:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Καλαματιανός – Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

10:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα συνθηματικά της «μαφίας» του μπάσκετ: Ο «γραμμάριος», η «σκόνη και θρύψαλα» και ο «μπελάς»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: 35χρονος έπεσε σε τάφρο με νερό κατά την εκτέλεση εργασιών

10:22WHAT THE FACT

Το απίθανο σχέδιο των ΗΠΑ το 1948: Έριξαν 76 κάστορες με αλεξίπτωτα σε δυσπρόσιτες κοιλάδες

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Διευκρινίσεις για τη χρηματοδότηση της ΕΟΚ από την UNICEF: «Καμία εμπλοκή του υπουργείου Υγείας σε άλλες δραστηριότητες»

10:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζέιμς Μποντ: Στην τελική ευθεία η επιλογή του νέου 007 - Ποιοι ηθοποιοί περνούν από δοκιμαστικό

10:05WHAT THE FACT

Σπάνιο βίντεο: Γιγάντιο καλαμάρι ξεπρόβαλε στην επιφάνεια κρατώντας τη λεία του

10:01ΕΛΛΑΔΑ

«Φεγγάρι του Κυνηγού»: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό η πανσέληνος του Οκτωβρίου

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Το μαρινάρισμα σε ξύδι καθιστά τα φρέσκα ψάρια ασφαλή για κατανάλωση σε ωμή μορφή;

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Αντάρας: Από τον Κοσκωτά στην Pizza Fan και την υπόθεση των 25 εκατ. ευρώ - Η διαδρομή από τη διαφήμιση στην κορυφή του delivery

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Νέας Ζηλανδίας - Παραδέχτηκε ότι διατηρούσε ανάρμοστη ερωτική σχέση

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που πατέρας πυροβολεί 26 φορές για να αποτρέψει την κλοπή του αυτοκινήτου του και σώζει τα παιδιά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Πήρα το χάπι για να περάσω όμορφα, δεν έχει καμία ευθύνη ο σύντροφός μου», λέει η 21χρονη

09:04LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Έστειλε νέο εξώδικο στη Βίσση - Της απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Αντάρας: Από τον Κοσκωτά στην Pizza Fan και την υπόθεση των 25 εκατ. ευρώ - Η διαδρομή από τη διαφήμιση στην κορυφή του delivery

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται επικίνδυνη 48ωρη κακοκαιρία με πολλές καταιγίδες

10:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Καλαματιανός – Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

07:37WHAT THE FACT

Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση

10:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα συνθηματικά της «μαφίας» του μπάσκετ: Ο «γραμμάριος», η «σκόνη και θρύψαλα» και ο «μπελάς»

10:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πώς ο Λιόλιος ανέβασε τον Προμηθέα στην GBL: Οι σοκαριστικές καταθέσεις των βασικών μαρτύρων στην υπόθεση της μαφίας του μπάσκετ - Πώς έστησε την εκλογή του στην ΕΟΚ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Νέας Ζηλανδίας - Παραδέχτηκε ότι διατηρούσε ανάρμοστη ερωτική σχέση

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που πατέρας πυροβολεί 26 φορές για να αποτρέψει την κλοπή του αυτοκινήτου του και σώζει τα παιδιά του

07:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές στο Costa Navarino

09:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημητρακόπουλος για το «Λιόλιος Gate»: «Τα θεριά έγιναν γατάκια στην Εισαγγελία»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Άλλαξαν 2 εκατομμύρια μετρητές - Πώς θα γίνεται η μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 9χρονος Κωνσταντίνος νίκησε τον καρκίνο και έκανε τον πατέρα Νικόλαο σούπερ ήρωα στο παραμύθι του

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:01ΕΛΛΑΔΑ

«Φεγγάρι του Κυνηγού»: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό η πανσέληνος του Οκτωβρίου

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο μεγατόνων στο Μπάκιγχαμ: Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες εργαζόμενης στην ΕΟΚ: «Κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Λιόλιο, είχε στήσει μια ολόκληρη παραγκούπολη» 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ