Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση

Ο δημοσιογράφος Σέρχιο Οβέχερο μετέδιδε τις τελευταίες πληροφορίες για την κακοκαιρία στη Χώρα των Βάσκων, όταν ένα ορμητικό κύμα πέρασε πάνω από τον κυματοθραύστη και χτύπησε το τηλεοπτικό συνεργείο

Ανθή Κουρεντζή

Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση
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  • Κατά τη ζωντανή μετάδοση στη Χώρα των Βσκων, ένα τεράστιο κύμα χτύπησε τον δημοσιογράφο Σέρχιο Οβέχερο και την εικονολήπτρια Ρακέλ, προκαλώντας διακοπή της σύνδεσης.
  • Το περιστατικό συνέβη στην Οντάροα της επαρχίας Μπισκάια, ενώ ο δημοσιογράφος ενημέρωνε για την κίτρινη προειδοποίηση έντονου κυματισμού.
  • Το τηλεοπτικό δίκτυο ανακοίνωσε ότι και οι δύο ήταν καλά στην υγεία τους και δεν είχαν εισέλθει σε απαγορευμένη περιοχή.
  • Ο Σέρχιο Οβέχερο επιβεβαίωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι το κύμα τους αιφνιδίασε, αλλά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
  • Ο παρουσιαστής της εκπομπής εξέφρασε την ανησυχία του και ενημέρωσε το κοινό ότι αναμένονται νεότερα για την κατάσταση των συνεργατών.
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Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια συνηθισμένη ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση σε σκηνικό αγωνίας. Ο δημοσιογράφος Σέρχιο Οβέχερο προειδοποιούσε για την επικινδυνότητα της φουρτουνιασμένης θάλασσας στην Οντάροα της Χώρας των Βάσκων, στην Ισπανία, όταν ξαφνικά ένα γιγαντιαίο κύμα υψώθηκε πίσω του, ξεπέρασε τον κυματοθραύστη και έπεσε με ορμή πάνω στο τηλεοπτικό συνεργείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στην επαρχία Μπισκάια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Euskadi Quédate» του βασκικού τηλεοπτικού δικτύου ETB2.

Η στιγμή που το κύμα χτυπά το τηλεοπτικό συνεργείο

Οι εικόνες που καταγράφηκαν σε πραγματικό χρόνο είναι εντυπωσιακές.

Ο δημοσιογράφος βρισκόταν μπροστά στην κάμερα, εξηγώντας ότι στην περιοχή είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για τον έντονο κυματισμό και ότι οι καιρικές συνθήκες αναμενόταν να επιδεινωθούν περαιτέρω.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το κύμα έσκασε με δύναμη στον κυματοθραύστη, ξεπερνώντας το προστατευτικό τοιχίο.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο δημοσιογράφος και η εικονολήπτρια χτυπήθηκαν από τον όγκο του νερού, ενώ η κάμερα κλονίστηκε και η εικόνα καλύφθηκε από νερό και αφρούς.

Η ζωντανή σύνδεση διακόπηκε απότομα, χωρίς οι τηλεθεατές να μπορούν να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί στα δύο μέλη του συνεργείου.

Αγωνία στο στούντιο: «Ελπίζουμε να είναι καλά ο Σέρχιο και η Ρακέλ»

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Οντέι Εσναόλα (Odei Esnaola), παρακολουθούσε από το στούντιο τη ζωντανή μετάδοση όταν είδε το κύμα να χτυπά τους συνεργάτες του.

Η αντίδρασή του ήταν άμεση, καθώς η εικόνα χάθηκε και δεν ήταν σαφές εάν οι δύο δημοσιογράφοι είχαν τραυματιστεί.

«Ελπίζουμε ο συνάδελφός μας Σέρχιο και η Ρακέλ να είναι καλά. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως», ανέφερε φανερά ανήσυχος.

Για λίγη ώρα επικράτησε αβεβαιότητα σχετικά με την κατάστασή τους, ενώ το απόσπασμα της τηλεοπτικής μετάδοσης άρχισε να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελικά, η ενημέρωση που ακολούθησε ήταν καθησυχαστική.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της εκπομπής στο Instagram, το τηλεοπτικό δίκτυο γνωστοποίησε ότι και τα δύο μέλη του συνεργείου ήταν καλά στην υγεία τους.

«Ο Σέρχιο και η Ρακέλ είναι καλά. Ήταν απλώς μια μεγάλη τρομάρα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το κανάλι διευκρίνισε επίσης ότι οι δύο εργαζόμενοι δεν είχαν εισέλθει σε απαγορευμένη περιοχή.

«Η φύση μάς πρόλαβε» – Τι είπε ο δημοσιογράφος μετά το περιστατικό

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Σέρχιο Οβέχερο θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν παρακολουθώντας τις εικόνες.

Απαντώντας σε μηνύματα συναδέλφων του στην πλατφόρμα X, εξήγησε ότι το συνεργείο ενημέρωνε για την προειδοποίηση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, όταν το κύμα τούς αιφνιδίασε.

«Μιλούσαμε για την προειδοποίηση που αφορούσε τις βραδινές ώρες και η φύση μάς πρόλαβε! Είμαστε καλά!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη ανάρτησή του, απάντησε με χιούμορ σε χρήστη που ζητούσε ενημέρωση για την κατάσταση του συνεργείου.

«Είμαστε καλά! Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να στεγνώσουμε και είμαστε σαν καινούργιοι!», σχολίασε.

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