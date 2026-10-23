Σκληρό βίντεο:Η στιγμή που πατέρας πυροβολεί 26 φορές για να αποτρέψει την κλοπή του αυτοκινήτου του

Snapshot Στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, ένας πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τρεις κλέφτες που προσπάθησαν να αρπάξουν το αυτοκίνητό του ενώ μέσα ήταν τα παιδιά του.

Η απόπειρα κλοπής μετατράπηκε σε αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών, με τον πατέρα να πυροβολεί συνολικά 26 φορές για να προστατεύσει την οικογένειά του.

Οι δράστες περικύκλωσαν το όχημα, με έναν να βάζει όπλο στο κεφάλι του γιου και έναν άλλον να πυροβολεί, ενώ η κόρη προσπάθησε να καλυφθεί.

Ένας ληστής σκοτώθηκε επιτόπου, ενώ οι άλλοι δύο έφυγαν με το όχημά τους αλλά υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους.

Η υπόθεση εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές της Νότιας Αφρικής με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα αρπαγής αυτοκινήτου. Snapshot powered by AI

Σε αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών μετατράπηκε η απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου στη Νότια Αφρική, όταν ένας πατέρας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλους κακοποιούς ενώ στο όχημά του επέβαιναν τα δύο παιδιά του. Ο άνδρας αντέδρασε πυροβολώντας εναντίον των δραστών, με αποτέλεσμα και οι τρεις να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό.

Το συμβάν σημειώθηκε στο Ντέρμπαν, στις 9 Οκτωβρίου, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο αποτυπώνονται οι στιγμές που ένα λευκό αυτοκίνητο φράζει τον δρόμο στην οικογένεια, την ώρα που ο πατέρας και τα παιδιά του ετοιμάζονται να φύγουν από την αυλή του σπιτιού τους.

Οι ένοπλοι περικύκλωσαν το αυτοκίνητο

Από το άλλο όχημα κατέβηκαν ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν την οικογένεια και να αρπάξουν το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένας από τους δράστες έβαλε το όπλο στο κεφάλι του γιου, ενώ ένας δεύτερος άρχισε να πυροβολεί.

Ο πατέρας αντέδρασε ανοίγοντας πυρ από το εσωτερικό του αυτοκινήτου του, επιχειρώντας να αποτρέψει τη ληστεία και να προστατεύσει τα παιδιά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πυροβόλησε συνολικά 26 φορές.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, η κόρη του έσκυψε στα καθίσματα για να καλυφθεί από τις σφαίρες, ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν γύρω από το όχημα.

Μέσα στο χάος των πυροβολισμών, το αυτοκίνητο της οικογένειας συνέχισε να κινείται προς τα εμπρός, μέχρι που προσέκρουσε σε ένα δέντρο. Από τη σύγκρουση έσπασε το παρμπρίζ του οχήματος.

Ένας από τους επίδοξους ληστές σκοτώθηκε στο σημείο από τα πυρά του πατέρα. Οι άλλοι δύο διέφυγαν με το όχημά τους, ωστόσο υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.

Η έρευνα της αστυνομίας

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές της Νότιας Αφρικής. Σύμφωνα με την εφημερίδα Highway Mail, έχουν κινηθεί διαδικασίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα αρπαγής αυτοκινήτου, ενώ εξετάζονται και οι συνθήκες θανάτου των τριών ανδρών μετά τους πυροβολισμούς.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας περιέγραψε το περιστατικό σε δήλωσή του, αναφέροντας: «Οι ύποπτοι άνοιξαν πυρ και το θύμα ανταπέδωσε, τραυματίζοντας θανάσιμα έναν από αυτούς. Οι υπόλοιποι ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο με το όχημά τους».

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