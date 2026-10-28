Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης

Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή

Δημήτρης Δρίζος

Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης
WHAT THE FACT
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  • Η φωτογραφία τριών Κρητικών αντιστασιακών του 1941, που κρατούν γερμανικά όπλα, έχει γίνει σύμβολο του ηρωισμού τους κατά την Κατοχή.
  • Ο Ιωάννης Βαρδουλάκης, ένας από τους τρεις μαχητές, μοιάζει εντυπωσιακά με τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ, προκαλώντας ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Το κρητικό αντιστασιακό κίνημα οργανώθηκε άμεσα μετά τη Μάχη της Κρήτης το 1941 και διήρκεσε έως το 1945, με στόχο την υποστήριξη των κατοίκων και την αντίσταση στους Γερμανούς.
  • Η συνοχή και η ενότητα των Κρητικών επέτρεψαν στις Βρετανικές δυνάμεις και στην Ειδική Υπηρεσία Επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά στο νησί.
  • Ο Βρετανός Πάτρικ Λι Φέρμορ αναγνώρισε την αποφασιστικότητα των Κρητικών ως καθοριστική για τη μακρά αντίσταση και τις επιτυχίες εναντίον των Γερμανών.
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Η φωτογραφία τριών αντιστασιακών στην Κρήτη, που ποζάρουν κρατώντας γερμανικά όπλα, χειροβομβίδες και κιάλια, κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τραβήχτηκε στο χωριό Ανίδρι, κοντά στα Χανιά.

Σύμφωνα με τα αρχεία που διατηρεί ο ιστορικός Αντώνης Ερζάκης, οι τρεις μαχητές είναι, από αριστερά προς τα δεξιά, ο Ιωάννης Βαρδουλάκης, ο Ιωάννης Κοντεκάκης και ο Μανώλης Βαρδουλάκης.

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Με την πάροδο των χρόνων, οι τρεις άνδρες έχουν γίνει σύμβολα του θάρρους και της ηρωικής αποφασιστικότητας των Κρητικών που πολέμησαν εναντίον των Γερμανών εισβολέων το 1941.

Ωστόσο, υπάρχει και ένας ακόμη, πιο διακριτικός λόγος για τη δημοτικότητα της φωτογραφίας και το αμείωτο ενδιαφέρον που προκαλεί.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ έχει συχνά συγκριθεί με τον μαχητή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της φωτογραφίας, τον Ιωάννη Βαρδουλάκη. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή. Μάλιστα, ένας σχολιαστής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για περίπτωση ταξιδιού στον χρόνο.

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Οι Κρητικοί που πολέμησαν κατά τη Μάχη της Κρήτης και συνέχισαν την αντίστασή τους στις δυνάμεις του Άξονα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αποχώρηση των Συμμάχων από το νησί έγραψαν ένα ακόμη κεφάλαιο ηρωισμού στην ελληνική ιστορία.

Το αντιστασιακό κίνημα στην Κρήτη

Οι κάτοικοι της Κρήτης, οι οποίοι μόλις τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα είχαν αγωνιστεί και κερδίσει την ανεξαρτησία τους, έπειτα από 250 χρόνια οθωμανικής κατοχής, βγήκαν από τα σπίτια τους και αντιστάθηκαν στις δυνάμεις του Χίτλερ χρησιμοποιώντας όποιον οπλισμό είχαν στη διάθεσή τους. Ήταν η πρώτη φορά που οι Γερμανοί συναντούσαν τόσο σημαντική αντίσταση από τον τοπικό πληθυσμό.

Η αντίσταση διήρκεσε από τις 20 Μαΐου 1941, όταν η γερμανική Βέρμαχτ εισέβαλε στο νησί στο πλαίσιο της Μάχης της Κρήτης, έως την άνοιξη του 1945, όταν οι γερμανικές δυνάμεις παραδόθηκαν στους Βρετανούς.

Το κρητικό αντιστασιακό κίνημα οργανώθηκε πολύ σύντομα μετά τη Μάχη της Κρήτης, με την πρώτη συνάντηση για τον σχεδιασμό της δράσης του να πραγματοποιείται στις 31 Μαΐου 1941.

Στο κίνημα ενώθηκαν διαφορετικές ομάδες και ηγετικά στελέχη. Αρχικά ονομάστηκε Πατριωτικό Μέτωπο Κρήτης (ΠΜΚ), αλλά αργότερα μετονομάστηκε σε Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), ακολουθώντας την ονομασία του κύριου αντιστασιακού κινήματος στην ηπειρωτική Ελλάδα, το οποίο βρισκόταν υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Βασικός στόχος του κινήματος ήταν, αφενός, να στηρίξει τους Κρητικούς που ζούσαν υπό κατοχή, ενισχύοντας το ηθικό τους, μεταδίδοντας πληροφορίες και διανέμοντας τρόφιμα σε μια περίοδο μεγάλης στέρησης, εξαιτίας των επιτάξεων από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Αφετέρου, σχεδιάζονταν επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών, μεταξύ των οποίων και σειρά ενεργειών δολιοφθοράς.

Ο Βρετανός συγγραφέας και στρατιωτικός Πάτρικ Λι Φέρμορ, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κρητική αντίσταση πίσω από τις εχθρικές γραμμές, είχε δηλώσει ότι, αν δεν υπήρχε η αποφασιστικότητα των Κρητικών, η Μάχη της Κρήτης θα είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα και οι επιχειρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρήσεων (SOE) θα είχαν περιοριστεί σημαντικά.

Όπως είχε επισημάνει, χάρη αποκλειστικά στη συνοχή και την ενότητα των Κρητικών, στοιχεία που δεν συναντούσε κανείς σε ανάλογο βαθμό σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, η SOE μπορούσε να κινείται στο νησί ουσιαστικά κατά βούληση.

Ο Φέρμορ έγινε ευρύτερα γνωστός μετά τον πόλεμο μέσα από το βρετανικό βιβλίο και την κινηματογραφική ταινία Ill Met by Moonlight, που αφηγούνται την απαγωγή του Γερμανού στρατηγού Χάινριχ Κράιπε από την Κρήτη κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

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