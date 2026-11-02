Ένα μυστηριώδες πλάσμα που εντοπίστηκε στα Ιμαλάια το 1978 - Δεν θα έπρεπε να ζει εκεί

Snapshot Το νέο είδος μύγας Vermitigris tsangyanggyatso εντοπίστηκε στα βουνά του νότιου Θιβέτ, επεκτείνοντας τη γνωστή γεωγραφική εξάπλωση των σκωληκόμορφων μυγών σε υποτροπικά κλίματα.

Η μύγα έχει μεγαλύτερο μέγεθος και ασυνήθιστο κοντό ρύγχος, που υποδηλώνει πιθανή αποχή από τροφή στην ενηλικίωση.

Οι προνύμφες του είδους σκάβουν παγίδες σε σχήμα χωνιού σε διάφορα εδάφη, παρόμοια με τη στρατηγική κυνηγιού των μυρμηκολεόντων, αν και ανήκουν σε διαφορετική τάξη εντόμων.

Η ανακάλυψη βασίστηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν το 2025 και δημοσιεύτηκε το 2026, κλείνοντας ένα 50χρονο κενό από την πρώτη ανεύρεση προνυμφών το 1978.

Η ονομασία του νέου είδους τιμά τον έκτο Δαλάι Λάμα, Τσανγκγιάνγκ Γκιάτσο, και αυξάνει τον αριθμό των ειδών του γένους Vermitigris σε πέντε. Snapshot powered by AI

Οι επιστήμονες κατάφεραν επιτέλους να ταυτοποιήσουν ένα μυστηριώδες πλάσμα που είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά στα Ιμαλάια πριν από σχεδόν 50 χρόνια. Το νέο είδος, που ονομάστηκε Vermitigris tsangyanggyatso, ανήκει σε μια ομάδα μυγών που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ότι ζουν αποκλειστικά σε τροπικές περιοχές. Η ανακάλυψή του στα βουνά του νότιου Θιβέτ, στην Κίνα, αλλάζει όσα γνωρίζουν μέχρι σήμερα οι ερευνητές για αυτά τα ασυνήθιστα έντομα.

Η ιστορία ξεκίνησε το 1978, όταν επιστήμονες συνέλεξαν στην περιοχή παράξενες προνύμφες σκωληκόμορφων μυγών. Υπήρχε, ωστόσο, ένα πρόβλημα: χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους ενήλικα έντομα για να τα μελετήσουν, δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν σε ποιο ακριβώς είδος ανήκαν τα ευρήματά τους.

Όλα άλλαξαν το 2025, όταν ερευνητές που εξερευνούσαν την κομητεία Γιάτονγκ κατάφεραν να συλλέξουν ενήλικα δείγματα. Τα ευρήματά τους, τα οποία δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2026 στο επιστημονικό περιοδικό ZooKeys, αποκάλυψαν ένα νέο είδος με ορισμένα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, αλλά και μια απροσδόκητη ικανότητα να επιβιώνει στο υγρό περιβάλλον των Ιμαλαΐων.

Μια γιγαντιαία μύγα με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά

Η νεοανακαλυφθείσα σκωληκόμορφη μύγα είναι μεγαλύτερη από πολλά συγγενικά της είδη. Τα ενήλικα έντομα μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 19,5 χιλιοστά, ενώ το άνοιγμα των φτερών τους αγγίζει σχεδόν τα 16 χιλιοστά. Το σώμα τους έχει κιτρινωπό-καφέ έως κοκκινωπό-καφέ χρώμα στην κοιλιακή περιοχή, σε αντίθεση με άλλα συγγενικά είδη που διαθέτουν ρίγες ή πιο σκούρες ζώνες. Ωστόσο, το μέγεθος δεν είναι το μοναδικό ενδιαφέρον χαρακτηριστικό τους.

Το έντομο διαθέτει επίσης ασυνήθιστα κοντό ρύγχος, μια δομή που σχετίζεται με τα στοματικά του μόρια. Ορισμένα συγγενικά είδη έχουν αναπτύξει μακρύτερα στοματικά μόρια, προκειμένου να τρέφονται με νέκταρ. Αντίθετα, η σκωληκόμορφη μύγα των Ιμαλαΐων έχει πολύ κοντύτερο ρύγχος και ενδέχεται να μη χρειάζεται καν να τραφεί κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής της.

Ο εντοπισμός ενήλικων ατόμων αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς οι συγκεκριμένες μύγες έχουν πολύ μικρή διάρκεια ζωής μετά την ενηλικίωσή τους.

Οι ερευνητές γνώριζαν καλά αυτή τη δυσκολία. Το 2015 είχαν ανακαλύψει μια ακόμη άγνωστη προνύμφη σκωληκόμορφης μύγας στο όρος Τσανγκσάν, στην Κίνα. Χρειάστηκε να φτάσει το 2024 για να καταφέρουν να εκθρέψουν ενήλικα άτομα στο εργαστήριο και να την αναγνωρίσουν ως νέο είδος, το Vermiophis cangshanensis. Το συγκεκριμένο πλάσμα παρέμεινε χωρίς ταυτοποίηση για εννέα ολόκληρα χρόνια.

Πώς κυνηγούν αυτά τα πλάσματα;

Τα συγκεκριμένα έντομα έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να κυνηγούν τη λεία τους. Αντί να καταδιώκουν τα θηράματά τους, οι προνύμφες σκάβουν παγίδες σε σχήμα χωνιού μέσα στην άμμο ή σε χαλαρό έδαφος, περιμένοντας να παγιδεύσουν μικρά ζώα που θα βρεθούν στο πέρασμά τους.

Η τεχνική τους θυμίζει έντονα τη στρατηγική κυνηγιού των μυρμηκολεόντων. Παρά την ομοιότητα, όμως, οι σκωληκόμορφες μύγες ανήκουν στις μύγες, ενώ τα μυρμηκολέοντα αποτελούν εντελώς διαφορετική τάξη εντόμων. Οι δύο ομάδες ανέπτυξαν ανεξάρτητα αυτή την τεχνική παγίδευσης της λείας τους.

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση του ZooKeys, οι προνύμφες του νέου είδους των Ιμαλαΐων έχουν μήκος από 20 έως 28 χιλιοστά, δηλαδή είναι ακόμη μεγαλύτερες από τα ενήλικα έντομα. Διαθέτουν επίσης ένα σαρκώδες, ημικυκλικό εξάρτημα, εξοπλισμένο με πέντε έως επτά αγκάθια.

Οι επιστήμονες εντόπισαν προνύμφες σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: σε λεπτόκοκκο χώμα κάτω από μεγάλους βράχους, σε υπολείμματα ξύλου κάτω από ένα κιόσκι και σε ποταμίσια άμμο που συλλέχθηκε κοντά σε ποτάμι.

Φαίνεται ότι προτιμούν τη λεπτόκοκκη άμμο των ποταμών, αν και μπορούν να κατασκευάζουν τις παγίδες τους και στα τρία διαφορετικά υλικά. Ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνουν να προσαρμόζονται σε τόσο διαφορετικές επιφάνειες εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο.

«Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν γνωρίζουμε ακόμη. Ίσως μελλοντικά πειράματα συμπεριφοράς να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα», παραδέχθηκαν οι ερευνητές όταν ρωτήθηκαν για αυτή την ικανότητα.

Ένα πλάσμα που εντοπίστηκε σε μια απρόσμενη περιοχή

Μέχρι σήμερα, το γένος Vermitigris θεωρούνταν ότι περιοριζόταν στην τροπική Νοτιοανατολική Ασία, ενώ τα υγρά δάση εκτιμάτο ότι αποτελούσαν ακατάλληλο περιβάλλον για τις σκωληκόμορφες μύγες. Αυτό συνέβαινε επειδή οι προνύμφες τους χρειάζονται προστατευμένα και ξηρά σημεία για να κατασκευάζουν τις παγίδες τους.

Ωστόσο, το νέο είδος εντοπίστηκε σε σημεία του νότιου τμήματος των Ιμαλαΐων που προστατεύονται από τη βροχή, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα υγρή περιοχή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές που μίλησαν στο SciTechDaily, η ανακάλυψη αποδεικνύει ότι αυτά τα έντομα μπορούν να επιβιώνουν και σε υποτροπικά κλίματα, διευρύνοντας σημαντικά τη μέχρι σήμερα γνωστή γεωγραφική εξάπλωσή τους.

Τα περισσότερα ενήλικα άτομα αναπαύονταν πάνω σε φύλλα κοντά στις προνύμφες τους. Ωστόσο, ένα δείγμα εντοπίστηκε κοντά σε αγροτικές εκτάσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι το είδος διαθέτει ισχυρή πτητική ικανότητα και μπορεί να εξαπλώνεται σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η ονομασία του νέου είδους αποτελεί φόρο τιμής στον Τσανγκγιάνγκ Γκιάτσο, τον έκτο Δαλάι Λάμα, έναν Θιβετιανό ποιητή και μοναχό που έγινε γνωστός για τα ερωτικά ποιήματά του.

Η ανακάλυψη αυξάνει τον αριθμό των γνωστών ειδών του γένους Vermitigris από τέσσερα σε πέντε, ενώ τα γνωστά είδη σκωληκόμορφων μυγών σε ολόκληρο τον κόσμο ανέρχονται πλέον σε 67.

Μεγάλα τμήματα των νότιων πλαγιών των Ιμαλαΐων παραμένουν ακόμη ανεξερεύνητα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα άγνωστα είδη που περιμένουν να ανακαλυφθούν.