Τι είναι το «ζεπτόσφαιρο», ο μικρότερος κόσμος της φύσης, και γιατί θα μπορούσε να μας βοηθήσει

Snapshot Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ εντόπισαν ενδείξεις για σπάνια διάσπαση μεσονίου B⁰ σε μιόνια μέσω του πειράματος LHCb στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων του CERN.

Η ανακάλυψη σχετίζεται με το ζεπτοσύμπαν, έναν κόσμο εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, περίπου 100 δισεκατομμύρια φορές μικρότερο από ένα άτομο, όπου ενδέχεται να υπάρχουν άγνωστα σωματίδια και δυνάμεις.

Η μελέτη των κουάρκ ομορφιάς και των σπάνιων διασπάσεών τους μπορεί να προσφέρει στοιχεία για τη σκοτεινή ύλη και άλλες άγνωστες φυσικές αλληλεπιδράσεις.

Τα αποτελέσματα έχουν στατιστική σημαντικότητα 3,2 σίγμα, χαμηλότερη από το επίπεδο επιβεβαίωσης 5 σίγμα, και δεν έχουν ακόμη περάσει από ανεξάρτητη αξιολόγηση (peer review).

Προγραμματίζεται αναβάθμιση του ανιχνευτή LHCb με επένδυση 200 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δεκαετία του 2030, που θα αυξήσει την ακρίβεια και τη συχνότητα μελέτης αυτών των φαινομένων. Snapshot powered by AI

Επιστήμονες με επικεφαλής ερευνητές που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ εντόπισαν ενδείξεις για μια εξαιρετικά σπάνια αλληλεπίδραση μεταξύ υποατομικών σωματιδίων, αξιοποιώντας το πείραμα LHCb στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας, κοντά στη Γενεύη.

Η ανακάλυψη, η οποία παρουσιάστηκε στις 3 Νοεμβρίου 2026, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σε μια έρευνα που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εξερεύνηση του λεγόμενου «ζεπτοσύμπαντος» (zeptoverse), ενός κόσμου απειροελάχιστων διαστάσεων, όπου οι φυσικοί ελπίζουν να εντοπίσουν στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του Σύμπαντος.

Ο όρος ζεπτοσύμπαν χρησιμοποιείται από ορισμένους επιστήμονες για να περιγράψει μια εξαιρετικά μικρή κλίμακα, της τάξης του ενός τρισεκατομμυριοστού του τρισεκατομμυριοστού του μέτρου. Πρόκειται για έναν κόσμο περίπου 100 δισεκατομμύρια φορές μικρότερο από ένα άτομο, όπου ενδέχεται να υπάρχουν σωματίδια και δυνάμεις που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

Για τη μελέτη αυτών των φαινομένων, ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων συγκρούει σωματίδια σε εξαιρετικά υψηλές ενέργειες και καταγράφει τα θραύσματα που προκύπτουν από τις συγκρούσεις. Ένας από τους ανιχνευτές του, ο LHCb, είναι εξειδικευμένος στην ανάλυση σωματιδίων που περιέχουν κουάρκ ομορφιάς, γνωστά και ως κουάρκ πυθμένα.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μια ιδιαίτερα σπάνια διάσπαση: εκείνη ενός σωματιδίου που ονομάζεται μεσόνιο B⁰, το οποίο περιέχει ένα κουάρκ ομορφιάς και μετατρέπεται σε δύο σωματίδια που ονομάζονται μιόνια.

Σύμφωνα με τις επιστημονικές προβλέψεις, η συγκεκριμένη διαδικασία συμβαίνει περίπου μία φορά ανά 10 δισεκατομμύρια σωματίδια αυτού του τύπου. Αυτό σημαίνει ότι για τον εντοπισμό της απαιτείται η ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων.

Το αποτέλεσμα αποτελεί την πρώτη ένδειξη αυτής της διάσπασης που προκύπτει από ένα μεμονωμένο πείραμα. Οι ερευνητές αναζητούν ενδείξεις για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, καθώς θα μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες για σωματίδια που δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν άμεσα.

Τι είναι το ζεπτοσύμπαν και ποια είναι η σχέση του με τη σκοτεινή ύλη;

Τα κουάρκ ομορφιάς είναι ασταθή υποατομικά σωματίδια, τα οποία έχουν διάρκεια ζωής περίπου ενάμισι τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου πριν διασπαστούν. Οι μετατροπές τους μπορούν να μελετηθούν μέσα από τα σήματα που αφήνουν στους ανιχνευτές και να προσφέρουν στοιχεία για την πιθανή επίδραση άγνωστων σωματιδίων.

Η συγκεκριμένη έρευνα συνδέεται και με τη σκοτεινή ύλη, ένα σημαντικό συστατικό του Σύμπαντος, η ύπαρξη του οποίου συμπεραίνεται από τις βαρυτικές επιδράσεις του στη συνηθισμένη ύλη. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανιχνευθεί άμεσα, ενώ η ακριβής σύστασή του παραμένει άγνωστη.

Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι η σκοτεινή ύλη θα μπορούσε να επηρεάζει τις διασπάσεις των κουάρκ και να μεταβάλλει τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιούνται αυτές οι διαδικασίες.

Επομένως, η εξερεύνηση του ζεπτοσύμπαντος θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό νέων σωματιδίων και στην καλύτερη κατανόηση του Σύμπαντος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ανακάλυψη δεν σημαίνει ότι εντοπίστηκε η σκοτεινή ύλη ή ότι επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη νέων συστατικών της ύλης.

Ο δρ Χάρι Κλιφ, ερευνητής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και επικεφαλής αναλυτής της μελέτης, δήλωσε στο BBC News ότι η αναζήτηση ξεκίνησε πριν από δεκαετίες.

«Οι φυσικοί αναζητούν αυτόν τον σπάνιο τύπο διάσπασης από το 1984, δηλαδή πριν ακόμη γεννηθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα, δήλωσε: «Χτυπάμε την πόρτα αυτού του ζεπτοσύμπαντος», προσθέτοντας: «Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να μπούμε μέσα, να εξερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε ποια νέα σωματίδια μάς περιμένουν. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Μπράιαν Κοξ, ερευνητής στη φυσική σωματιδίων στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «σημαντικό».

Παρά τη σημασία τους, τα ευρήματα δεν συνιστούν ακόμη οριστική ανακάλυψη. Η στατιστική τους σημαντικότητα έφτασε τις 3,2 μονάδες σίγμα, επίπεδο χαμηλότερο από τις πέντε μονάδες σίγμα που απαιτούνται συνήθως για την επιβεβαίωση μιας ανακάλυψης στη φυσική των σωματιδίων.

Επιπλέον, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η έρευνα δεν είχε ακόμη υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες (peer review).

Ποια είναι τα επόμενα βήματα στην έρευνα για το ζεπτοσύμπαν;

Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι θα συγκεντρώσουν περισσότερα δεδομένα, ώστε να μελετήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις συγκεκριμένες διασπάσεις και να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ενδείξεις για άγνωστα σωματίδια.

Για να προχωρήσει η έρευνα, μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες είναι ο εκσυγχρονισμός του ανιχνευτή LHCb.

Οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν να συνεισφέρουν 200 εκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση του συγκεκριμένου οργάνου στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων.

Οι βελτιώσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τη δεκαετία του 2030, αναμένεται να αυξήσουν κατά δέκα φορές τη συχνότητα με την οποία θα μπορούν να μελετώνται αυτές οι διασπάσεις, επιτρέποντας παράλληλα την πιο λεπτομερή ανάλυση σπάνιων φαινομένων.

Με τις αυξημένες δυνατότητες ανίχνευσης, οι ερευνητές ελπίζουν να διαπιστώσουν εάν η συμπεριφορά των σωματιδίων συμφωνεί με τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου, της θεωρίας που περιγράφει τα θεμελιώδη συστατικά της ύλης και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να εισχωρήσουμε στο ζεπτοσύμπαν και να δούμε τι μας περιμένει», δήλωσε ο Κλιφ.

Η συνέχιση των πειραμάτων θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους πόρους και τη διεθνή συνεργασία. Προς το παρόν, τα αποτελέσματα αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην εξερεύνηση μιας κλίμακας που θα μπορούσε να αποκαλύψει πληροφορίες για σωματίδια και δυνάμεις που παραμένουν άγνωστα.

Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη σκοτεινή ύλη και τη σύσταση του Σύμπαντος, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα επόμενα πειράματα θα τους επιτρέψουν να εξερευνήσουν βαθύτερα το ζεπτοσύμπαν και να διαπιστώσουν ποια άλλα φυσικά φαινόμενα κρύβονται σε αυτόν τον απειροελάχιστο κόσμο.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Τι είναι το ζεπτοσύμπαν και πόσο μικρό είναι;

Το ζεπτοσύμπαν είναι μια εξαιρετικά μικρή κλίμακα στη φύση, η οποία συνδέεται με αποστάσεις της τάξης του ενός ζεπτομέτρου (10⁻²¹ μέτρα). Πρόκειται για μια κλίμακα περίπου 100 δισεκατομμύρια φορές μικρότερη από το μέγεθος ενός ατόμου.

2. Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες του CERN κατά την έρευνα για το ζεπτοσύμπαν;

Οι ερευνητές μελέτησαν μια σπάνια διάσπαση υποατομικών σωματιδίων, χρησιμοποιώντας το πείραμα LHCb στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων. Τα αποτελέσματα προσφέρουν ενδείξεις για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων σε εξαιρετικά μικρές κλίμακες, χωρίς ωστόσο να αποτελούν ακόμη οριστική ανακάλυψη.

3. Τι είναι τα κουάρκ ομορφιάς και πόσο διαρκεί η ζωή τους;

Πρόκειται για ασταθή υποατομικά σωματίδια, τα οποία υπάρχουν για περίπου ενάμισι τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου πριν διασπαστούν σε άλλα σωματίδια. Οι μετατροπές τους επιτρέπουν στους επιστήμονες να μελετούν πιθανές αλληλεπιδράσεις με άγνωστα μέχρι σήμερα συστατικά της ύλης.

4. Πώς θα μπορούσε η μελέτη του ζεπτοσύμπαντος να βοηθήσει στην έρευνα για τη σκοτεινή ύλη;

Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι σωματίδια που σχετίζονται με τη σκοτεινή ύλη ενδέχεται να επηρεάζουν τις διασπάσεις των κουάρκ και να μεταβάλλουν τη συχνότητα αυτών των διαδικασιών. Η μελέτη τέτοιων διαφοροποιήσεων θα μπορούσε να προσφέρει νέα στοιχεία για τη φύση της σκοτεινής ύλης.