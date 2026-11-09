Πώς οι ΗΠΑ το 1962 κατάφεραν να προκαλέσουν πάνω από 1.500 σεισμούς στην ίδια περιοχή

Στις 9 Αυγούστου 1967, μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συντάραξε την πόλη του Ντένβερ και τις γύρω περιοχές, αποτελώντας ένα από τα πιο έντονα και καταστροφικά σεισμικά γεγονότα της δεκαετίας για την περιοχή.

Ο σεισμός εκδηλώθηκε γύρω στις 6:30 το πρωί, ξαφνιάζοντας και πανικοβάλλοντας χιλιάδες κατοίκους. Με επίκεντρο κοντά στο Κόμερς Σίτι, βορειοανατολικά του Ντένβερ, προκάλεσε υλικές ζημιές που υπολογίζονται σε περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια (σε σημερινές τιμές).

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