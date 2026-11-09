Βρετανία: Έκανε τατουάζ σε παιδί και του απαγόρευσαν να επικοινωνεί με οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών
Ένας 20χρονος στη Βρετανία τέθηκε υπό αυστηρούς περιορισμούς μετά τις ανησυχίες της αστυνομίας για τη συμπεριφορά του απέναντι σε ευάλωτα παιδιά
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Μια ιδιαίτερα αυστηρή δικαστική απόφαση εκδόθηκε στη Βρετανία για έναν 20χρονο από το Νορθάμπτον, ο οποίος δεν θα μπορεί πλέον να επικοινωνεί με άτομα κάτω των 18 ετών. Ο Έβαν Μπέιλι τέθηκε υπό περιορισμούς μέσω δικαστικής εντολής, έπειτα από ανησυχίες της αστυνομίας για τη συμπεριφορά του και τις επαφές του με ευάλωτους ανηλίκους.
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